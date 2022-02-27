霧季來臨！ 台南空品不佳 出門前做好防護

今天是228連假第2天，台南多個空品測站今天上午到中午測得空品不佳，都亮紅燈，市政府成立市府跨局處應變小組並啟動相關空汙應變機制與作為，以減緩空品不良。環保局表示，午後霧氣消散，海風增強，空氣品質將逐漸轉佳。

台南市環保局表示，今天清晨，新營、麻豆、安平等15區39處重大路段執行道路洗掃街作業共計204.7公里並通知21處工業區及大型營建工地提升防制措施，如加強工地周邊洗掃、增加灑水頻率抑制揚塵等。也針對和順、永康等5處工業區稽查空汙防制設備是否正常運作以減緩空品惡化。

另工務局、經發局、秘書處等單位已暫停在公園使用吹葉機及未涉及公共安全部分暫緩道路刨除、拆除工程；農業局也通報農民勿進行露天燃燒。

環保局長謝世傑說，冬末春初是台灣西部的「霧季」，清晨至中午前濕度偏高，容易造成視覺上「非常霧」的感受，其實較大比例是霧氣所造成的。為讓民眾掌握空品變化，環保局已提前在25日晚間於「台南市空氣品質監測網」預報26日誌28日空氣品質將會逐漸轉差。

環保局指出，起霧時大氣相對穩定、風弱，空汙較不易擴散，周一28日前的清晨至中午西半部空氣品質可能略差，該時段請減少非必要的戶外劇烈運動，其餘時間都是可以正常活動，提醒民眾出門活動/運動前，可以先行查看空氣品質臺南市空氣品質監測網 ( https://tnair.wealert.com.tw/ ）。