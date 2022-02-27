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「進喔！」新港奉天宮媽祖元宵繞境 3聲起馬炮後開跑

聯合報 / 記者莊祖銘／嘉義即時報導
嘉義縣新港奉天宮元宵祈安遶境活動今天上午起跑，團拜典禮後眾人高呼「進喔」將媽祖請入轎，宣告活動正式開始。記者莊祖銘／攝影
嘉義縣新港奉天宮元宵祈安遶境活動今天上午起跑，團拜典禮後眾人高呼「進喔」將媽祖請入轎，宣告活動正式開始。記者莊祖銘／攝影

嘉義縣新港奉天宮元宵祈安遶境活動今年因疫情延期，今天上午8點半由董事長何達煌、縣長翁章梁、大甲鎮瀾宮董事長顏清標、副董事長鄭銘坤等在廟前點燃起馬炮，隊伍分4路沿市區和古民村街區繞境，預計下午5點返宮。

新港奉天宮王寅年元宵祈安遶境活動上午8點半在廟前廣場由翁章梁、奉天宮董事長何達煌、立委陳明文、傅崐萁、大甲鎮瀾宮董事長顏清標、鄭銘坤等點燃頭號炮，8點45分貳號炮後入廟團拜，眾人吆喝「進喔」，恭迎大媽、二媽等登轎。

9點眾人點燃參號炮，迎開台媽祖起駕前往戲台點戲，也宣告遶境街面活動開始。奉天宮廟方表示，此次繞境分4路線繞行新港街區，沿途經古民、中庄等村並停留東興廟太興宮等地方信仰中心，預計下午5點左右返宮安座。

何達煌說，疫情趨緩宗教活動開始活絡，奉天宮配合政府政策遵守防疫規定，擲筊請示媽祖擇定今日繞境，也希望媽祖保佑疫情能早日過去、信眾闔家平安。

翁章梁說，媽祖遶境帶給大家心靈平安感，希望媽祖保佑所有鄉親勢大，如今烏俄戰起，有許多受苦的人，希望媽祖也能安慰他們心靈，保佑世界和平。

嘉義縣新港奉天宮元宵祈安遶境活動今天上午起跑，團拜典禮縣長翁章梁擔任主祭官。記者莊祖銘／攝影
嘉義縣新港奉天宮元宵祈安遶境活動今天上午起跑，團拜典禮縣長翁章梁擔任主祭官。記者莊祖銘／攝影
嘉義縣新港奉天宮元宵祈安遶境活動，董事長何達煌（左起）、縣長翁章梁、鎮瀾宮副董事長鄭銘坤等貳號炮後入廟團拜。記者莊祖銘／攝影
嘉義縣新港奉天宮元宵祈安遶境活動，董事長何達煌（左起）、縣長翁章梁、鎮瀾宮副董事長鄭銘坤等貳號炮後入廟團拜。記者莊祖銘／攝影
來自彰化北斗梅花哥劇團今天上午於新港奉天宮香客大樓搭建舞台，邀請媽祖看戲。記者莊祖銘／攝影
來自彰化北斗梅花哥劇團今天上午於新港奉天宮香客大樓搭建舞台，邀請媽祖看戲。記者莊祖銘／攝影
立委傅崐萁今天上午參加嘉義縣新港奉天宮元宵祈安遶境活動。記者莊祖銘／攝影
立委傅崐萁今天上午參加嘉義縣新港奉天宮元宵祈安遶境活動。記者莊祖銘／攝影
嘉義縣新港奉天宮元宵祈安遶境活動今天上午8點半在起馬炮點燃後正式起跑，廟方沿路施放鞭炮，吸引許多信眾拿起手機爭相攝影，現場也瀰漫濃濃煙硝味。記者莊祖銘／攝影
嘉義縣新港奉天宮元宵祈安遶境活動今天上午8點半在起馬炮點燃後正式起跑，廟方沿路施放鞭炮，吸引許多信眾拿起手機爭相攝影，現場也瀰漫濃濃煙硝味。記者莊祖銘／攝影
嘉義縣新港奉天宮元宵祈安遶境活動，今年邀請東港東隆宮大漢樂團助陣。記者莊祖銘／攝影
嘉義縣新港奉天宮元宵祈安遶境活動，今年邀請東港東隆宮大漢樂團助陣。記者莊祖銘／攝影

嘉義縣新港奉天宮今年元宵遶境活動，眾人今天上午8點半在廟前廣場點燃起馬炮。記者莊祖銘／攝影
嘉義縣新港奉天宮今年元宵遶境活動，眾人今天上午8點半在廟前廣場點燃起馬炮。記者莊祖銘／攝影
嘉義縣新港奉天宮今年元宵遶境活動，今天上午於廟前燃放起馬炮後，沿古民、中庄等村開始繞境。記者莊祖銘／攝影
嘉義縣新港奉天宮今年元宵遶境活動，今天上午於廟前燃放起馬炮後，沿古民、中庄等村開始繞境。記者莊祖銘／攝影

新港奉天宮 媽祖 遶境

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