低溫寒流上周南下 台南小玉西瓜凍傷無法收成

溫寒流上周南下，造成台南市歸仁地區部分栽種小玉西瓜雖結子卻凍傷，無法收成，不少農民損失慘重。瓜農石森財今天上午到歸仁沙崙區察看，指著瓜田說，他向台糖公司承租栽種14公頃瓜田，凍傷約八、九成，估計損虧近290萬元，真是欲哭無淚。

石森財在歸仁區向台糖公司承租農地種植西瓜已6年多，為了節省人力，他還埋設水管可以自動灑水，同時改良農耕機內來噴灑農藥，花費不少成本。去年12月，石森財在沙崙區沙質農地種植約14公頃小玉西瓜，如果順利的話，估計今年3月初就可結果收成。

無奈天公不作美，上周起強烈寒流南下，適逢小玉西瓜結子期，受到低溫影響凍傷，石森財表示，他在沙崙區栽種約14公頃瓜田，約八、九成都凍傷，無法收成，估計損虧近290萬元，真是欲哭無淚。