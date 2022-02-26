捐血就送最有名的爆漿大菠蘿 店老板親手烘製捐愛

疫情衝擊捐血數量，民眾捐血意願低，加上天氣寒冷，心血管疾病患者增多，造成全台血庫庫存量不足，雲林縣林內鄉以超大爆漿波蘿聞名的永光麵包店，配合台中捐血中心訂於3月1日舉辦捐血贈送超大爆漿波蘿麵包活動，雲林縣議員邱世文呼籲大家一起挽袖捐愛。

永光麵包店紀姓負責人說，他因身體因素無法捐血，但為能完成捐血願望，透過自己的雙手做的大波蘿麵包，來鼓勵大家3月1日來一同捐血，幫助需要幫助的人。

雲林縣議員邱世文也說，每次捐血中心來辦捐血活動，都會用不同的方式來號召民眾踴躍捐血，感謝紀老闆的愛心，平常店方的爆漿大波蘿一出爐，不到1小時馬上被搶購一空，這次結合捐血，免排隊搶購就可免費獲得一個大波蘿，希望大家做好防疫，踴躍來捐血。