雲林縣醫院及長照機構 3月1日起有條件開放探視

雲林縣依中央流行疫情指揮中心，決定自3月1日起醫院及住宿式長照機構有條件開放探病、探視。

縣府指出，醫院探病規定，除例外情形，有條件開放加護病房、安寧病房、呼吸照護病房(包含RCC)、精神科病房、慢性病房、兒童病房等區域、身心障礙及病況危急者探病。

例外情形包括病人實施手術、侵入性檢查或治療須由家屬陪同，或基於法規需要家屬親自簽署同意書或文件；或急診、加護病房或安寧病房等，經評估有必要探病且經醫療機構同意者等情形。探病時段為每日固定1時段，每名住院病人每次至多2名訪客為原則。

至於住宿式長照機構探視規定， 訪客出具訪視前3天內採檢之自費篩檢陰性證明，即可探視。每位住民每次訪客人數不可超過3人、不同住民訪客間維持社交距離、進入住房探視每住房每時段原則上僅開放1位住民接受訪客探視、全程佩戴口罩等。

衛生局指出，所有探病者應出具探視日前3天內自費抗原快篩或PCR檢測陰性證明。若完成疫苗追加劑接種達14天以上或符合檢驗解除隔離條件且距發病日3個月內，得免除篩檢。

雲林縣長張麗善提醒，醫院屬於高感染傳播風險場域，疫情期間儘量避免不必要的探病，建議以視訊或電話方式替代實地探視。並呼籲探病者應儘速完成疫苗追加劑接種，並配合實聯制登記及院方相關管理措施，以降低交互感染風險，保障自身及病人健康安全。