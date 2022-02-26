見證大林風華 站前成都旅社修繕動工預計後年完工

嘉義縣大林鎮成都旅社緊鄰火車站，見證大林過往風華，但隨人口外流10餘年前歇業，住在對面的范先生不忍老建物荒廢2009年買下，經文化部補助近500萬、自籌約500萬啟動建物修繕工程，今天下午動工，預計2024年完工。

成都旅社位在大林鬧區，約1966年開始營運，為3單元式長型街屋，外觀為1960年代流行丁掛磚及馬賽克磚包覆的建築式樣，因緊鄰火車站，是過往「阿兵哥身心靈放鬆的場所」，內部設計更別具巧思。

屋內3樓房間鐵窗採精緻鐵雕工法，可由內上鎖具防盜功能；3樓小房間內鐵窗花設計可開轉軸，隱藏著過往讓小姐、恩客們躲避查緝的小心機，可從房間鐵窗逃脫經由後面逃生走道及逃生梯通往萬國戲院，躲避警察查緝或正宮的抓猴行動，整座旅社四處巧佈歷史故事性與趣味性。

成都旅社歇業後經轉多位負責人經營，至近年淪落產權法拍，對面自強鎖店范姓負責人2009年以近1200萬元買下，透過文化部「私有老建築保存再生計畫」將近500萬元補助、自籌近500萬順利於今年度啟動建物修繕工程，今天上午整建工程動工。

承包室內設計師廖玉娪表示，工程預計2024年完工，將保留大部分歷史性內裝，最右第3單元規畫范家作自宅用，其餘兩單元部分規畫作民宿或背包客棧，共4間雙人房和1間4人房；2樓部分規畫作旅行文化故事屋，讓遊客一睹旅社過往歷史。

建物1樓分兩部分，文化創意孵蛋站展售陳列大林特色文創品，手工藝品工作坊帶遊客手作體驗；小旅行文化交流站提交遊客諮詢，介紹大林特色和旅遊資訊。

自強鎖店姚姓老闆娘說，當初受到鎮民代表江明赫啟發，希望能為大林發展貢獻心力，雖買下成都旅社，但不以盈利為目的，部分作公益用。

縣府文化觀光局長許有仁說，嘉縣2018年起執行老建築保存再生計畫，截至去年12月底，輔導補助案計有14棟老建築獲得文化部建物整修補助，6案文化經營的租金補助，總補助金額暫匡總計約2288萬，成都旅舍是本縣輔導案件中補助金額最高。