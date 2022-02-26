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369年歷史媽祖聖顏嚴重受損 雲林六房媽會決定醫美聖顏

聯合報 / 記者蔡維斌／雲林即時報導
已有369年歷史列為國家重要民俗的六房媽祖，正尊神像的聖顏，近看已明顯可看出嚴重剝裂受損，六房媽會決定為媽祖進行醫美整容。記者蔡維斌／攝影
已有369年歷史列為國家重要民俗的六房媽祖，正尊神像的聖顏，近看已明顯可看出嚴重剝裂受損，六房媽會決定為媽祖進行醫美整容。記者蔡維斌／攝影

媽祖也需要醫美！列屬國家重要民俗的雲林縣六房媽，因沒固定廟宇供奉，每年由5股輪流建紅壇奉祀，是國內最特別的宗教儀式，因經年過爐移駕，神像碰撞磨擦，已369年的六房媽祖正尊，經「神像醫師」診斷發現媽祖顏面損害嚴重，六房媽會今天決定為媽祖進行醫美治療，恢復古老神像的容顏。

信徒遍布全國各地的雲林縣六房媽祖，沒固定廟宇，每年由5股36庄信徒輪值過爐供奉，正尊神像迄今已有369年歷史，六房媽祖會長徐萬成說，六房媽祖正尊每年移駕到新建紅壇過爐，過程中鳳冠珠廉多少會碰撞聖顏，加上神像年代已久，使顏面明顯看出剝裂受損。

六房媽會經擲筊決定請來台南藝大出身的總修護師李志上為媽祖診斷，發現不僅聖顏剝落嚴重，頭部也出現蟲蛀痕跡，李志上說，六房媽神像年代久遠，顏面漆層老化脫落，油煙堆漬，甚至木胎已露現，傷口若不適時治療，損壞會持續擴大，將來會以先進技術完成治療後，再施以小局部醫美整容，恢復聖顏原有容貌。

縣府文觀處文資科長張力元說，六房媽登錄國家重要民俗，但神尊卻未列文資保護，主要是因每年都需過爐移駕，列入文資的保護規定更嚴謹，所以和實際信仰活動會有落差，盡管如此，該神尊確是清代甚至可能明代的古物，所以仍需依列管古物規格來修護為宜，對神尊原貌不要有太多改變。

李志上說，六房媽正尊也有九龍冠，可透過X光檢測神像和龍冠是否一體成形，進一步確認是天妃或天后，也可初步檢認是明代或清代的神像，因該神像已逾50年未曾修護補漆，修護工序須更嚴謹，只能利用信徒較少的深夜進行，所以起碼須要一整月以上。

已有369年歷史列為國家重要民俗的六房媽祖，正尊神像的聖顏，近看已明顯可看出嚴重剝裂受損，六房媽會一致決定為媽祖進行醫美整容。記者蔡維斌／攝影
已有369年歷史列為國家重要民俗的六房媽祖，正尊神像的聖顏，近看已明顯可看出嚴重剝裂受損，六房媽會一致決定為媽祖進行醫美整容。記者蔡維斌／攝影
已有369年歷史列為國家重要民俗的六房媽祖，正尊神像的聖顏，近看已明顯可看出嚴重剝裂受損，六房媽會決定為媽祖進行醫美整容。記者蔡維斌／翻攝
已有369年歷史列為國家重要民俗的六房媽祖，正尊神像的聖顏，近看已明顯可看出嚴重剝裂受損，六房媽會決定為媽祖進行醫美整容。記者蔡維斌／翻攝
南藝大出身的總修護師李志上為六房媽信徒代表會上明未來整修神像聖顏的工序和整容工法。記者蔡維斌／攝影
南藝大出身的總修護師李志上為六房媽信徒代表會上明未來整修神像聖顏的工序和整容工法。記者蔡維斌／攝影
已有369年歷史列為國家重要民俗的六房媽祖，正尊神像的聖顏，近看已明顯可看出嚴重剝裂受損，六房媽會決定為媽祖進行醫美整容。記者蔡維斌／攝影
已有369年歷史列為國家重要民俗的六房媽祖，正尊神像的聖顏，近看已明顯可看出嚴重剝裂受損，六房媽會決定為媽祖進行醫美整容。記者蔡維斌／攝影

媽祖 醫美 雲林

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