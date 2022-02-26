嘉義縣農村再生成果展 今明兩天於中埔穀倉園區登場

嘉義縣政府農業處今明兩天於中埔鄉農會穀倉農創園區舉辦農村再生成果展，邀請嘉義縣特色產業和農村以市集方式呈現，並結合闖關、DIY等活動。適逢二二八連假首日，上午湧入大批民眾，縣長翁章梁、立委陳明文和農委會水土保持局副局長林長立等出席揭幕式。

嘉義縣110年度農村再生輔導計畫成果展活動，今明兩天在中埔鄉穀倉農創園區熱鬧開市，以市集結合展覽的方式，經系列闖關活動、DIY體驗等輕鬆有趣的氛圍，帶民眾認識社區產業文化，並展示嘉義縣農村社區小旅行遊程、全國金牌農村社區營造的點滴及農村社區工藝、文化、生態等農再社區多方成果，並邀街頭藝人表演。

農業處長許彰敏說，農村再生不只是注重硬體上的景觀再造，而是社區面對社會變遷需要進行自我提升所作的產業轉型，社區的產業結合在地特色發展出具地域性的產品，農村再生計畫確實讓社區呈現不同於以往的農村營造變化。

林長立說，農村再生計畫主要改善農村環境、產業、文化、工藝等，推行12年來全國已經有4232個社區完成計畫，嘉義縣農村佔比高且極具特色，從海邊到山區部落都有不同風貌，也希望透過社區間串連能共同打造高品質環境、旅遊、產業。

農業處補充，嘉義縣已有230個社區參與農村再生計畫，其中86個通過審查成為農村再生社區，每年可申請農委會水土保持局計畫營造社區，執行面向囊括生活、生產、生態及文化，規畫屬於自己社區發展願景。

翁章梁說，農村再生計畫行之有年，今成果展希望農村間彼此互相學習，「農村再生是持久且龐大的計畫」，這個基金10年內必須撥補進去到1500億元，農委會希望在時代轉變過程中，讓農村找到自己定位再出發，感謝水保局和社區共同努力。