定時定點收垃圾 提高準點率不再追著垃圾車跑

不少人有追著垃圾車跑的經驗，尤其嘉義市老年人口多，如果遇到雨天追垃圾車增加意外風險，嘉義市政府環保局為了便利民眾排放垃圾、清潔人員安全收運垃圾，並提高垃圾車準點率，規劃於湖子內區段徵收區域及嘉義市人口密集區域實施定時、定點收運垃圾，預計於今年3月3日開始實施。

市環保局表示，推廣定時、定點收運，除便利民眾排放垃圾，另考量傳統的沿街收垃圾，不但減少民眾追垃圾車情狀，清潔隊員站在垃圾車後工作也是相對危險，以定時、定點收運垃圾，車輛行駛中隊員是坐在副駕駛座，到達定點時再下車協助管控垃圾排放，提供清潔隊員相對安全的工作環境。

環保局預估每月可將約388公噸垃圾以定時、定點的垃圾車收運，減少夜間垃圾車爆量，可提高垃圾車準點率；並將現有湖子內區域的垃圾車，每車僅收取2～3點收運方式，集中由1輛示範專車收運，民眾排放垃圾時也可透過嘉義市環保即時通APP來掌控，達成數位環保的目的。

環保局指出，湖子內區段徵收區域內設置定時、定點收垃圾示範專車，因該區域發展迅速，住戶於近期陸續搬入居住，原本以各線垃圾車分散收垃圾的模式已不敷使用。示範專車以定時、定點收取，其中有「興美六路-環興街口（興安國小前） 14:35～15:05」、「興美六路-湖美一路口15:10～15:40」、「環湖路-南京東街口15:45～16:15」、「健康十三路102號斜對面16:20～16:50」、「健康三路65號對面（羽球館對面）16:55～17:25」等5個定點，每個定點30分鐘，其餘29個定點分別為2～10分鐘，提供民眾定點收垃圾服務，期透過該示範點提供全市全面實施定時、定點收運的參考。

嘉義市定時、定點垃圾收運服務係便利民眾無法於正常時間排放垃圾時，可參考相關地點順利排放垃圾，如蘇周連宗祠（垂楊路、興中街口）每日的22:30～03:00、文化路土地銀行旁每日的03:20～05:20、友愛路停車場（友愛路、德安路口）每日22:20～00:20提供市民排放垃圾服務；本次增加人口稠密區定時、定點收運如經國新城A（西門街活泉之家前14:45～15:15）、經國新城B（仁愛路、志昇街口15:20～15:40）、摩天大樓（四維路、竹圍路口14:40～15:10）、金山路(金山路101號前15:20～15:40)等，有白天夜間全方位的收運服務。