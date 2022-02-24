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地政「數位登記」便民！土地登記複丈測量皆可網路申請

聯合報 / 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市地政局推出「數位登記防疫大作戰」，以「盧帥帥」宣導土地登記複丈測量皆可網路申請。圖／台南市府地政局提供
台南市地政局推出「數位登記防疫大作戰」，以「盧帥帥」宣導土地登記複丈測量皆可網路申請。圖／台南市府地政局提供

疫情期間南市政府地政局因應防疫政策，透過「數位登記防疫大作戰」影片，宣導「數位櫃台」的各項服務措施，透過數位地政服務，以減少臨櫃洽辦接觸，進而降低傳染風險，市府表示，申辦不動產登記業務，透過「土地登記網路申辦案件」，不用出門也可以完成登記，呼籲民眾多加利用。

地政局長陳淑美表示，配合智慧政府的推動，臨櫃申辦地政業務服務方式亦在轉型，土地登記線上申辦服務，可分為「全程網路申請」及「非全程網路申請」，其中住址變更、更名、門牌整編、住址更正、姓名更正、出生日期更正及統一編號更正等7項登記案件，可全程線上申辦，完全不受空間、時間之限制，在家即可完成土地登記。

另外內政部自2021年8月1日起新增「非全程網路申請登記」功能，包含買賣、繼承、贈與等146種不動產登記項目，由地政士或律師等專業代理人，至地政司「數位櫃臺」網站，線上提出申請，相關的紙本文件，例如契約書、印鑑證明及權狀等，則可就近郵寄到管轄地政事務所辦理，免再遠途奔波，省時又便利，歡迎多加利用。。

陳淑美指出，從去年迄今已受理28件全程及非全程網路申請案件，數位櫃台服務項目多元，除了登記複丈測量案件可以線上申辦，還有線上聲明登錄、線上繳納規費及MyData查驗功能，只要透過自然人憑證或工商憑證登入網站，即可快速完成地政業務，大幅降低過去排隊等候送件時間及減少交通成本，在影片資訊中也有相關資訊，歡迎民眾點擊連結觀賞。https://youtu.be/vjrwXzTdeTQ

加利 疫情 門牌

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