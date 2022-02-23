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嘉市西市場93%有攤商承租 議員曝沒消費人潮沒落現況

聯合報 / 記者林伯驊／嘉義即時報導
嘉義市西市場攤家出租率超過93%，議員凌子楚指出，有店家疑長期沒營業，或違規轉租做生意。圖／市議員凌子楚提供
嘉義市西市場攤家出租率超過93%，議員凌子楚指出，有店家疑長期沒營業，或違規轉租做生意。圖／市議員凌子楚提供

嘉義市西市場24年改建綜合大樓，1、2樓當市場卻逐漸沒落，市議員凌子楚今天質詢說，承租率94%，但日前周末近中午147家有85家沒營業，沒消費人潮，不少攤家疑做倉庫，且承租滿也讓新血無法加入；市長黃敏惠允諾要活用，建設處表示，未營業攤位將勸導，5月換約時會評核營業狀況，同意才續約。

有西市場的攤家指出，不少店家長期拉下鐵門，還有不符合約使用當倉庫、私自轉租等，希望都能營造開業氛圍、有生命力，或辦活動活絡；自治會表示，疫情影響讓生意不穩，不同類型開業時間也不一定，希望攤商來承租，起碼在西市場做生意，不要當倉庫使用，靠市府執行管理。

凌子楚說，西市場花8年時間改建，數據上看起來147攤租出138攤、約93.%，實際效益卻不大，開業少或採預約制，消費人潮不足，攤商也占據使用權，新業者因自治會額滿無法加入。

凌子楚認為，市府管理員該去查核有無實際營業、違規轉租，另方面加強行銷，早期台南縣、嘉義及雲林民眾搭客運從嘉義火車站，一路沿「二通（中正路）」，買南北貨、逛西市場、東市場，再回頭搭車，恢復這條歷史文化路線。

黃敏惠今答詢說，會思考場域活用，「找回西市場」，二通也會從地方創生，號召更多人進駐。

建設處表示，持續查核若沒有實際營業，會開輔導單，近年疫情影響，才暫未大力清除，目前攤商3年1約，待5月到期，改採申請制，市府評核營業計畫、會勘現況等，同意才續約；也極推動傳統市場申辦行動支付、輔導轉型線上。

嘉義市西市場攤家出租率超過93%，議員凌子楚指出不少店家拉下鐵門，疑長期沒營業。記者林伯驊／攝影
嘉義市西市場攤家出租率超過93%，議員凌子楚指出不少店家拉下鐵門，疑長期沒營業。記者林伯驊／攝影
嘉義市西市場攤家出租率超過93%，議員凌子楚指出不少店家疑長期沒營業。記者林伯驊／攝影
嘉義市西市場攤家出租率超過93%，議員凌子楚指出不少店家疑長期沒營業。記者林伯驊／攝影
嘉義市西市場20幾年前改建後逐漸沒落，目前攤家出租率超過93%，議員凌子楚指出不少店家疑長期沒實際營業。記者林伯驊／攝影
嘉義市西市場20幾年前改建後逐漸沒落，目前攤家出租率超過93%，議員凌子楚指出不少店家疑長期沒實際營業。記者林伯驊／攝影

嘉義 疫情 黃敏惠

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