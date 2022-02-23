趕緊報名！雲林這家公司招募30名特別「鯨豚觀察員」

近年來雲林地區落實海洋保育，鯨豚群出，台塑六輕港區常見豚群出沒，由於目前雲林海域也施工打樁建造離岸風機，為確保海域鯨豚不受風電工程影響，洋聲公司透過各地漁會將招幕30名「鯨豚觀察員」，歡迎對生態保育有興趣的民眾趕緊報名甄選。

洋聲公司表示，需具備海洋保育署認可合格證照，於風場打樁施工期間，依排班制配合出海作業監看鯨豚並記錄數據；希望對鲸豚保育有興趣的民眾多多參與。報名方式，先參加說明會後，若確有參加風場作業意願，可在說明會現場填寫報名表。未參加說明會者，亦可洽洋聲公司周小姐報名，電話02-23651211。

相關薪資待遇，福利等將於明天安排兩場說明會詳細説明，歡迎有意願者前往參加，並依防疫規定入場。第一場：2月24日上午10時在台中新烏日會議中心巴本廳（台鐵新烏日站3樓）。第二場：2月24日下午14時30分在雲林區漁會大樓2樓會議室（雲林縣四湖鄉箔子村箔子寮410號）

能源公司預計在雲林縣外海建造80座離岸風機，目前已進行基樁架設，洋聲公司表示，這次預計招募30名觀察員與領隊，以雲林、彰化鄉親優先，即日起開始甄選，3至4月參加訓練，配合風場開工後開始進行鯨豚監測紀錄工作。

觀察員須經常出海，以不暈船者優先，若具有漁船船員、商船船員服務手冊者更佳，領隊則須具備良好英文溝通能力，方便與可能遇到的外籍人員交流。