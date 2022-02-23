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雲林要有小百貨公司了！虎尾公安停車場變立體 也有商場

聯合報 / 記者陳苡葳／雲林即時報導
雲林虎尾公安立體式停車場是一座城市森林風格的綠建築，將有複合式商場、餐廳及296席汽車格。記者陳苡葳／翻攝
雲林虎尾公安立體式停車場是一座城市森林風格的綠建築，將有複合式商場、餐廳及296席汽車格。記者陳苡葳／翻攝

雲林虎尾公安停車場緊鄰德興市場及布袋戲館、雲林故事館、記憶COOL及合同廳舍等重要地標，因原有平面停車空間不敷使用，縣府投入6.3億多元興建6層樓商場式立體停車場，今天由縣長張麗善等人執鏟動土，預計明年完工。

公安停車場位在市中心，除與人潮興旺的德興市場及古蹟4館相鄰，離虎尾糖廠、虎尾鐵橋等知名景點也近，虎尾鎮長丁學忠、鎮民代表會主席林嘉弘說，近年虎尾躍升國旅熱點，但是到處是紅線，也是重點取締路段，停車位難求。

張麗善表示，公安停車場是周邊唯一公有停車場，縣府去年初暫時封閉並研擬新建停車場計畫，獲交通部公路總局補助1.2億多元，但數度面臨建材物料上漲等因素流標，經縣議會同意追加自籌款至5.1億元順利發包，總計斥資6億3288萬元興建別具城市森林風格的綠建築。

工務處長汪令堯說，該停車場結構為地下1層、地上6層，其中1、2樓規畫複合式商場及餐廳，4月開始招商，會依廠商需求客製隔間，3至6樓為停車場，引進智能停車系統，可提供296席汽車格，另戶外空間提供30席機車格，明年6月30日完工啟用，解決周邊停車問題及帶動商機。

雲林虎尾公安停車場是市中心唯一公有停車場，封場1年今天動工興建立體式停車場。記者陳苡葳／攝影
雲林虎尾公安停車場是市中心唯一公有停車場，封場1年今天動工興建立體式停車場。記者陳苡葳／攝影
雲林虎尾公安立體式停車場新建工程今天開工，縣長張麗善（左三）及交通部官員、多位地方人士等執鏟動土。記者陳苡葳／攝影
雲林虎尾公安立體式停車場新建工程今天開工，縣長張麗善（左三）及交通部官員、多位地方人士等執鏟動土。記者陳苡葳／攝影
雲林虎尾公安立體式停車場為地下1層、地上6層結構。記者陳苡葳／翻攝
雲林虎尾公安立體式停車場為地下1層、地上6層結構。記者陳苡葳／翻攝
雲林虎尾公安立體式停車場新建工程今天開工，縣長張麗善（左二）等人執鏟動土。記者陳苡葳／攝影
雲林虎尾公安立體式停車場新建工程今天開工，縣長張麗善（左二）等人執鏟動土。記者陳苡葳／攝影

停車場 公安 雲林

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