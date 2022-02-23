雲林要有小百貨公司了！虎尾公安停車場變立體 也有商場

雲林虎尾公安停車場緊鄰德興市場及布袋戲館、雲林故事館、記憶COOL及合同廳舍等重要地標，因原有平面停車空間不敷使用，縣府投入6.3億多元興建6層樓商場式立體停車場，今天由縣長張麗善等人執鏟動土，預計明年完工。

公安停車場位在市中心，除與人潮興旺的德興市場及古蹟4館相鄰，離虎尾糖廠、虎尾鐵橋等知名景點也近，虎尾鎮長丁學忠、鎮民代表會主席林嘉弘說，近年虎尾躍升國旅熱點，但是到處是紅線，也是重點取締路段，停車位難求。

張麗善表示，公安停車場是周邊唯一公有停車場，縣府去年初暫時封閉並研擬新建停車場計畫，獲交通部公路總局補助1.2億多元，但數度面臨建材物料上漲等因素流標，經縣議會同意追加自籌款至5.1億元順利發包，總計斥資6億3288萬元興建別具城市森林風格的綠建築。