綠鬣蜥捕捉量暴增 南市分進合擊剷除盼清零

屬外來種的綠鬣蜥近年在各縣市快速繁殖，台南市政府農業局結合各界分進合擊加速捕捉，鎖定仁德區至南區三爺宮溪沿線熱區全力剷除，守護本土生態。

農業局局長李建裕表示，綠鬣蜥成體可長達1.5公尺以上，樣似「小恐龍」，母體一年可產30至70顆蛋，喜食構樹、葉菜瓜果，更會掘洞產卵，成體在國內幾乎無天敵，繁殖力驚人，南市綠鬣蜥擴散數量明顯上升，農業局2016年捕捉121隻，2019年327隻，去年達2141隻。

農業局森林及自然保育科科長朱健明說，今年農業局投入150萬元經費持續進行綠鬣蜥移除，針對仁德區至南區三爺宮溪沿線綠鬣蜥主要熱區進行數量控制，計畫移除2700隻，截至本月16日已移除549隻。

他指出，民眾若發現綠鬣蜥，可撥打農業局通報專線0800241314或至農業局「愛森保-臺南市綠鬣蜥通報平臺」臉書社團(https://m.facebook.com/groups/935740637107741)進行通報，農業局將派員捕捉。