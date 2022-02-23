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綠鬣蜥捕捉量暴增 南市分進合擊剷除盼清零

聯合報 / 記者謝進盛／台南即時報導
綠鬣蜥捕捉量暴增，南市分進合擊全力剷除。圖／台南市政府農業局提供
綠鬣蜥捕捉量暴增，南市分進合擊全力剷除。圖／台南市政府農業局提供

屬外來種的綠鬣蜥近年在各縣市快速繁殖，台南市政府農業局結合各界分進合擊加速捕捉，鎖定仁德區至南區三爺宮溪沿線熱區全力剷除，守護本土生態。

農業局局長李建裕表示，綠鬣蜥成體可長達1.5公尺以上，樣似「小恐龍」，母體一年可產30至70顆蛋，喜食構樹、葉菜瓜果，更會掘洞產卵，成體在國內幾乎無天敵，繁殖力驚人，南市綠鬣蜥擴散數量明顯上升，農業局2016年捕捉121隻，2019年327隻，去年達2141隻。

農業局森林及自然保育科科長朱健明說，今年農業局投入150萬元經費持續進行綠鬣蜥移除，針對仁德區至南區三爺宮溪沿線綠鬣蜥主要熱區進行數量控制，計畫移除2700隻，截至本月16日已移除549隻。

他指出，民眾若發現綠鬣蜥，可撥打農業局通報專線0800241314或至農業局「愛森保-臺南市綠鬣蜥通報平臺」臉書社團(https://m.facebook.com/groups/935740637107741)進行通報，農業局將派員捕捉。

農業局採多管齊下，除委託專業廠商針對熱點地區強力移除，也參考專家學者意見及捕龍達人現場經驗設立大型誘捕器置陷阱，於綠鬣蜥常出沒路徑利用發酵水果進行誘捕，迄今已捕抓數十隻；另外參考國外家犬捕捉綠鬣蜥案例，將研議訓練工作犬協助尋找綠鬣蜥巢穴可行性，以及搭配嘉義林管處分進合擊，有效控制綠鬣蜥氾濫問題，務求一網打盡。

綠鬣蜥捕捉量暴增，南市分進合擊全力剷除。圖／台南市政府農業局提供
綠鬣蜥捕捉量暴增，南市分進合擊全力剷除。圖／台南市政府農業局提供
南市綠鬣蜥分布圖，黃點為主要分布區。圖／台南市政府農業局提供
南市綠鬣蜥分布圖，黃點為主要分布區。圖／台南市政府農業局提供

綠鬣蜥 台南

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