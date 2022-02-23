助偏鄉教學翻轉弱勢 龍華扶輪社捐助中正大學課輔學生

看見嘉義縣偏鄉師資、設施缺乏，交通不便，成為學習弱勢區，中正大學通識教育中心長期與民雄薪傳二手書店合作，補救教學服務學習計畫。近6年培訓逾千名大學生擔任志工課輔老師，上午獲台北龍華扶輪社捐款10萬元，盼更多資源挹注，翻轉弱勢學童命運，也讓大學生走出象牙塔，關懷在地。

「翻轉弱勢居民社經地位，要從教育著手！」中正通識中心主任胡維平說，2016年與薪傳二手書店合作校外服務學習課輔計畫，由中正學生一對一免費輔導清寒低成就中小學生，教師角色在偏鄉教育非常重要，教師素質、數量不夠就沒辦法做好。

胡維平表示，為提供優良課輔師資，通識中心服務學習制度跟著調整，2020年與薪傳二手書店合作從「校外單位型」改為「認證課程型」，中正校內開設2學分「課輔知能在補救教學應用」課程。

大學生具備一 定專業知識，但不見得知道如何把知識教給人，在2學分課程，聘任4位教師指導課輔技巧，學生固定每周一次到薪傳書店課業輔導，不只民雄區，薪傳書店水上、大林分部，都是中正服務範圍，通識中心課輔課程從原本3班增至多達7門，至今培訓超過千名大學生，落實大學社會責任。