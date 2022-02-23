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助偏鄉教學翻轉弱勢 龍華扶輪社捐助中正大學課輔學生

聯合報 / 記者魯永明／嘉義即時報導
中正大學通識教育中心長期與民雄薪傳二手書店合作補救教學服務學習計畫，獲台北龍華扶輪社10萬元捐款，龍華扶輪社長馮耀賢帶幹部社員與中正通識中心主任胡維平與薪傳書店課輔計畫發起人黃金山等合影。圖／中正大學提供
中正大學通識教育中心長期與民雄薪傳二手書店合作補救教學服務學習計畫，獲台北龍華扶輪社10萬元捐款，龍華扶輪社長馮耀賢帶幹部社員與中正通識中心主任胡維平與薪傳書店課輔計畫發起人黃金山等合影。圖／中正大學提供

看見嘉義縣偏鄉師資、設施缺乏，交通不便，成為學習弱勢區，中正大學通識教育中心長期與民雄薪傳二手書店合作，補救教學服務學習計畫。近6年培訓逾千名大學生擔任志工課輔老師，上午獲台北龍華扶輪社捐款10萬元，盼更多資源挹注，翻轉弱勢學童命運，也讓大學生走出象牙塔，關懷在地。

「翻轉弱勢居民社經地位，要從教育著手！」中正通識中心主任胡維平說，2016年與薪傳二手書店合作校外服務學習課輔計畫，由中正學生一對一免費輔導清寒低成就中小學生，教師角色在偏鄉教育非常重要，教師素質、數量不夠就沒辦法做好。

胡維平表示，為提供優良課輔師資，通識中心服務學習制度跟著調整，2020年與薪傳二手書店合作從「校外單位型」改為「認證課程型」，中正校內開設2學分「課輔知能在補救教學應用」課程。

大學生具備一 定專業知識，但不見得知道如何把知識教給人，在2學分課程，聘任4位教師指導課輔技巧，學生固定每周一次到薪傳書店課業輔導，不只民雄區，薪傳書店水上、大林分部，都是中正服務範圍，通識中心課輔課程從原本3班增至多達7門，至今培訓超過千名大學生，落實大學社會責任。

「學生需要資源，師資也需要」台北龍華扶輪社社長馮耀賢說，中正大學是薪傳一對一補救教學師資來源，回饋社會、幫助社會做服務計畫一直是扶輪社初衷，加上部分社員家鄉來自嘉義，與中正有深厚情感，期盼藉次捐助，鼓勵大眾分享資源，持續增進社會溫暖與愛心。

中正大學通識教育中心長期與民雄薪傳二手書店合作補救教學服務學習計畫，獲台北龍華扶輪社10萬元捐款，龍華扶輪社社長馮耀賢(左)捐款中正通識中心主任胡維平(右)薪傳書店課輔計畫發起人黃金山( 中)見證。圖／中正大學提供
中正大學通識教育中心長期與民雄薪傳二手書店合作補救教學服務學習計畫，獲台北龍華扶輪社10萬元捐款，龍華扶輪社社長馮耀賢(左)捐款中正通識中心主任胡維平(右)薪傳書店課輔計畫發起人黃金山( 中)見證。圖／中正大學提供

大學生 補救教學 偏鄉教育

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