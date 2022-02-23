台61線麥寮段區間測速執法上路 半月抓238件違規

台61線西濱快速道路麥寮段區間測速上月31日恢復執法，至本月15日止取締違規超速共238件，相較於109年4月啟用時減少逾6成，警方今天強調，取締並非為了開單舉發，而是請駕駛遵守速限行駛。

雲林縣警察局交通隊今天發布新聞稿指出，台61線為南北往來的重要幹道，其中行經麥寮段，有台塑六輕等重要工業區設立，交通疏運量龐大，由於超速是導致死傷車禍的主因，速度管理已列為交通部維護道路安全的重點政策之一。

警方因此在台61線麥寮段（南下218K+250m至226K+250m）設置區間測速照相機，希望遏止車輛違規超速。

交通隊表示，區間測速民國109年啟動後，由於設備未經標檢局檢驗，所以一度停用，直到今年春節前相關設備通過測試，上月31日恢復執法。

根據交通隊統計，執法至本月15日，共舉發違規超速238件。

交通隊發現，109年初次啟用區間測速，從109年4月1日至4月13日就取締超速達717件，與今年相比，違規超速件數明顯降低，同時平均每日違規件數從55件下降至15件以下。

警方分析，區間測速啟用已久，109年3月設立告示牌，未因停用而拆除，對於駕駛有嚇阻警示作用，同時警方在執法前積極宣導，加深駕駛印象。警方強調，取締不是為了開單舉發，目的是為了讓駕駛提高警覺依速限行駛，提高此路段行車的安全性並降低事故傷亡率。