快訊

本土+2例連5日個位數 設計師鄰桌用餐客人確診

台61線麥寮段區間測速執法上路 半月抓238件違規

中央社 / 雲林縣23日電

台61線西濱快速道路麥寮段區間測速上月31日恢復執法，至本月15日止取締違規超速共238件，相較於109年4月啟用時減少逾6成，警方今天強調，取締並非為了開單舉發，而是請駕駛遵守速限行駛。

雲林縣警察局交通隊今天發布新聞稿指出，台61線為南北往來的重要幹道，其中行經麥寮段，有台塑六輕等重要工業區設立，交通疏運量龐大，由於超速是導致死傷車禍的主因，速度管理已列為交通部維護道路安全的重點政策之一。

警方因此在台61線麥寮段（南下218K+250m至226K+250m）設置區間測速照相機，希望遏止車輛違規超速。

交通隊表示，區間測速民國109年啟動後，由於設備未經標檢局檢驗，所以一度停用，直到今年春節前相關設備通過測試，上月31日恢復執法。

根據交通隊統計，執法至本月15日，共舉發違規超速238件。

交通隊發現，109年初次啟用區間測速，從109年4月1日至4月13日就取締超速達717件，與今年相比，違規超速件數明顯降低，同時平均每日違規件數從55件下降至15件以下。

警方分析，區間測速啟用已久，109年3月設立告示牌，未因停用而拆除，對於駕駛有嚇阻警示作用，同時警方在執法前積極宣導，加深駕駛印象。警方強調，取締不是為了開單舉發，目的是為了讓駕駛提高警覺依速限行駛，提高此路段行車的安全性並降低事故傷亡率。

測速 警察

延伸閱讀

桃園交通事件裁決處作業疏失 法官幫超速女省下300元

228連假景點交管 台61線封閉竹南路段2處平交路口

超速罰1200元起跳　蘇花改中仁、仁水區間測速26日啟用

檢測通過！　西濱彰化段區間測速2月25日恢復執法

相關新聞

助偏鄉教學翻轉弱勢 龍華扶輪社捐助中正大學課輔學生

看見嘉義縣偏鄉師資、設施缺乏，交通不便，成為學習弱勢區，中正大學通識教育中心長期與民雄薪傳二手書店合作，補救教學服務學習...

停辦兩年終恢復 台灣國際蘭展搶先打卡送門票

因疫情連續兩年停辦的台灣國際蘭展，今年確定3月26日起在台南後壁台灣蘭花生技園區登場，台南市政府現除開放線上早鳥買一送一...

嘉市光織影舞人潮少4分之3 今年預算1430萬喊超越首屆

嘉義市「光織影舞展」前年首屆有巨型水中月亮等裝置吸睛，32天逾80萬人次參觀，去年市府考量疫情縮小規模、拉長時間，今天在...

春遊虎頭埤 228三天連假壽星免費入園

228連假將至，台南新化虎頭埤祭出系列好康；壽星在228三天（26-28日）連假憑身分證可享免費入園，歡迎闔家春遊景色優...

台南大學教授紀念雙親 捐贈送餐車照護水上鄉獨老弱勢

國立台南大學文化與自然資源學系教授陳坤宏，感念父親、嘉義縣水上鄉已故資深鄉民代表陳水塗與母親劉素桃，生前開柑仔店勤儉持家...

減碳目標由20%提升至30% 南市展現淨零排放決心

台南市政府因應氣候變遷，依聯合國永續發展目標架構，推動與落實節能減碳，已在去年底向行政院提出「台南市永續發展目標自願檢視...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。