台南三井OUTLET試營運 7天吸客16萬人次
三井不動產集團在高鐵台南站旁開設的「MITSUI OUTLET PARK台南」16日開始試營運，業者統計至昨天吸客約16萬人次，多家首次在台南展店的品牌餐飲都很受歡迎。
三井不動產集團今天在MITSUI OUTLET PARK台南舉行媒體內覽會，說明16日至今的試營運狀況及25日正式開幕的規劃，並安排負責商場營運的三南奧特萊斯公司總經理藤野隆史接受媒體聯訪。
藤野隆史表示，16日開始試營運後，初步統計非假日單日來客約2萬人次、假日約3萬人次，至昨天為止共約16萬人次，商場中除了物販相關櫃位外，餐飲櫃位占比約20%，另外也引進娛樂櫃位，滿足民眾多元化需求。
他說，有多家首次在台南展店的飲食櫃位在試營運期間就很受民眾歡迎，物販方面也有不錯業績，希望今年營業額可達成年度目標新台幣50億元。
三井不動產集團公關部資深經理曾玲玲表示，先前雖未正式對外公開試營運資訊，但仍很感謝民眾支持，試營運將在今天結束，明天休館1天，將檢討試營運期間的狀況，針對各項軟硬體進行調整或改善，25日正式開幕。
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