春遊虎頭埤 228三天連假壽星免費入園

228連假將至，台南新化虎頭埤祭出系列好康；壽星在228三天（26-28日）連假憑身分證可享免費入園，歡迎闔家春遊景色優美的虎頭埤風景區。

台南市政府觀旅局局長郭貞慧表示，涼爽的春季是露營好季節，觀旅局轄下虎頭埤風景區，不僅可以露營，也適合釣魚、騎乘單車、健行、踩船、搭乘太陽能船遊湖等戶外體驗，環湖欣賞百花齊放的春季風光。

為迎接228連續假期及防疫需求，每天兩場街頭藝人音樂演出，連假期間於園區內設有小農攤位，由當地特色攤商共同行銷在地產品便於遊客可攜回與家人分享。

目前虎頭埤風景區推出五倍劵振興入園，4人開車以內入園原價360元，優惠為200元。踩天鵝船每小時200元，更可享買一送一。

虎頭埤表示，因應中央疫情指揮中心目前管制防疫規範如下：1.開放早上5:30~6:30晨運民眾入園。（售票時段6:30~17:00，開放至18:00）。2.開放太陽能船遊湖、露營區 (採家庭預約制)、烤肉區（採家庭預約制）。3.開放蟋蟀生態館。4.開放假日導覽解說服務。