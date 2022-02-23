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台南推養殖業低溫保險 32戶漁民獲理賠

中央社 / 台南23日電

去年入冬以來首波寒流影響台南地區養殖業，近日學甲區及鹽水區出現氣溫攝氏10度以下超過10小時，市府農業局統計此區域共有32戶漁民投保溫度參數養殖水產保險，可獲理賠保障。

台南市政府農業局今天發布新聞稿指出，此次寒流來襲，經漁民整備各項防寒措施，目前並未傳出漁業災情，但去年底有投保「溫度參數養殖水產保險」的漁民，其中學甲區及鹽水區養殖魚塭，監控氣溫達到理賠條件，可獲得理賠給付：後續若有漁業災情，仍可申請公部門災害救助。

台南市農業局指出，經統計在學甲及鹽水區有32戶漁民投保「溫度參數養殖水產保險」，達到理賠條件，目前已由富邦產險公司啟動理賠作業，共撥付約新台幣395萬元理賠給付，給予漁民即時保障。

台南市農業局指出，市府持續宣導漁民投保養殖漁業保險，建立經營風險分擔觀念，保障養殖漁民財產安全，去年底共鼓勵116戶漁民投保「溫度參數養殖水產保險」，保費由中央、市府及漁民各負擔1/3。

台南市農業局指出，保險期間至今年3月15日止，當漁民保單上約定氣象站氣溫連續攝氏10度以下（含10度）達10小時以上，即可啟動理賠。

台南市農業局指出，政府近年積極與保險業者合作，推出虱目魚、石斑魚、鱸魚及吳郭魚等「養殖水產保險」保單，希望協助漁民透過災害救助制度搭配投保水產保險，建立分散天災風險的雙重屏障。

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