台南大學教授紀念雙親 捐贈送餐車照護水上鄉獨老弱勢

國立台南大學文化與自然資源學系教授陳坤宏，感念父親、嘉義縣水上鄉已故資深鄉民代表陳水塗與母親劉素桃，生前開柑仔店勤儉持家，養育子女成家立業，關懷弱勢鄉民精神，上午返鄉捐贈1輛80多萬元豐田轎車，提供鄉公所做為獨居老人及弱勢家庭送餐車，將對雙親親情思念化為大愛，遺愛鄉親。

公所上午在禮堂舉行「觀音力送餐車」捐贈儀式，陳坤宏將轎車鑰匙捐贈鄉長劉敬祥，劉敬祥回贈感謝狀，送餐車指定服務的靖和村長蘇慶光、三鎮村長林志忠及南和村長羅錕毅，以及地方人士、陳坤宏家族代表，共同觀禮見證，場面溫馨感人。

陳坤宏父親陳水塗，出身貧困大家庭，兄弟姊妹眾多，陳水塗排行老四，在南靖村開柑仔店，連任7屆共28年鄉代表，生前關懷弱勢，許多窮困人家欠他錢未還，他未催討，陳坤宏說，母親生前佛教徒，是觀音菩薩信徒，感念觀音慈悲，送餐車取名「觀音力」，回饋遺愛鄉民。

陳坤宏表示，父母南靖村人，生前重視教育與宗教服務，奉行「慈悲心、觀音力」信仰，投入公益，緬懷父母，延續行道天下、福滿人間精神遺產，捐物資送餐車服務家鄉弱勢身心障礙者與年長者，圓紀念父母心願。