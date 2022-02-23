聽新聞
test
0:00 / 0:00
台南大學教授紀念雙親 捐贈送餐車照護水上鄉獨老弱勢
國立台南大學文化與自然資源學系教授陳坤宏，感念父親、嘉義縣水上鄉已故資深鄉民代表陳水塗與母親劉素桃，生前開柑仔店勤儉持家，養育子女成家立業，關懷弱勢鄉民精神，上午返鄉捐贈1輛80多萬元豐田轎車，提供鄉公所做為獨居老人及弱勢家庭送餐車，將對雙親親情思念化為大愛，遺愛鄉親。
公所上午在禮堂舉行「觀音力送餐車」捐贈儀式，陳坤宏將轎車鑰匙捐贈鄉長劉敬祥，劉敬祥回贈感謝狀，送餐車指定服務的靖和村長蘇慶光、三鎮村長林志忠及南和村長羅錕毅，以及地方人士、陳坤宏家族代表，共同觀禮見證，場面溫馨感人。
陳坤宏父親陳水塗，出身貧困大家庭，兄弟姊妹眾多，陳水塗排行老四，在南靖村開柑仔店，連任7屆共28年鄉代表，生前關懷弱勢，許多窮困人家欠他錢未還，他未催討，陳坤宏說，母親生前佛教徒，是觀音菩薩信徒，感念觀音慈悲，送餐車取名「觀音力」，回饋遺愛鄉民。
陳坤宏表示，父母南靖村人，生前重視教育與宗教服務，奉行「慈悲心、觀音力」信仰，投入公益，緬懷父母，延續行道天下、福滿人間精神遺產，捐物資送餐車服務家鄉弱勢身心障礙者與年長者，圓紀念父母心願。
「水上子弟陳教授捐車造福鄉里，延續父母親情大愛，讓人感動！」劉敬祥說，水上身心障礙者3700人，佔總人口7.6％，遠高於全國平均值5.1%；65歲以上長者突破6000人，佔總人口12%，公所將編預算養護送餐車，關懷獨居老人、弱勢家庭，將資源發揮最大效益，不辜負捐贈人愛心善舉，讓水上成為幸福鄉。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言