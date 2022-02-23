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台南東區平實段非營利幼兒園動土 113年完工

中央社 / 台南23日電

台南市政府推動公立幼兒園環境優質化，斥資新台幣1億5000萬元的「東區平實段非營利幼兒園」新建園舍工程，今天動土奠基，預定民國113年完工。

「東區平實段非營利幼兒園」新建園舍位於東台南副都心東區平實段，台南市長黃偉哲今天主持動土奠基典禮，他表示，這是一所高品質但收費公共化的非營利幼兒園，彰顯市府推動公立幼兒園環境優質化的決心。

黃偉哲指出，台南小孩受教權及公立幼兒園優質化不會受到任何影響。東區許多年輕爸媽平常要工作，孩子有幼兒園需求，卻因收費問題無法將孩子送到幼兒園，市府爭取中央補助在平實重劃區設立幼兒園，不僅減輕家長負擔，也能維持教育品質。

黃偉哲表示，台南市110年至113年已獲教育部核定17億元進行全市21間新建公共化幼兒園，他期許未來提升台南公立幼兒園教育品質，營造一座樂婚、願生及能養的友善城市。

台南市政府教育局長鄭新輝表示，台南市配合政府「我國少子女化對策計畫」，全市113學年度公共化幼兒園（公立幼兒園及非營利幼兒園）預定增設112班，其中東區平實段非營利幼兒園招收2歲專班3班及3歲至6歲10班，將大幅提升公立幼兒園入園率。

幼兒園 台南 東區

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