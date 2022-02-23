快訊

評／通姦除罪化的下一步是外遇合法化？談逐漸過時的配偶權

勒索麥當勞7060萬遭判刑 消防夫妻想「賠10萬」換和解

聽新聞
test
0:00 / 0:00

年輕夫婦的佳音！ 台南黃金地段建非營利幼兒園

聯合報 / 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市東區平實段非營利幼兒園位於黃金地段，土地價值超過10億元。記者鄭惠仁／攝影
台南市東區平實段非營利幼兒園位於黃金地段，土地價值超過10億元。記者鄭惠仁／攝影

台南東區平實段寸土是金，為滿足地方發展、人口增加的需求，市府斥資1.5億元興建非營利幼兒園，預計後年完工，將招生13班。平實段非營利幼兒園今天動土，市長黃偉哲表示，為照顧更多年輕人，排除萬難設置此幼兒園，期待未來能讓幼童在這裡安心上課、快樂學習。

市長黃偉哲表示，台南對於孩子的受教權及公立幼兒園優質化大力推動，東區有很多年輕夫妻，因忙於工作，孩子要送幼兒園，卻因收費問題沒法把孩子送到幼兒園去，為此，排除萬難，再爭取中央經費的補助，加上南市府經費，才能在平實重畫區設立國小的幼兒園。他說非營利幼兒園的收費都是3500元以下，可以減輕家長的負擔，教育品質又可以維持。

黃偉哲說，上任以來，已完成興建5所非營利幼兒園，經南市持續積極向中央爭取，及議會的支持，2021至20243年已獲教育部核定17億元興建21所公共化幼兒園。平時段幼兒園的興建，期盼帶出幼兒園全新風貌，優質完善的學習空間，提升公立幼兒園的教育品質，營造市民樂婚、願生及能養的友善城市。

「東區平實段非營利幼兒園」園舍位於東台南副都心東區平實段，教育局表示，以建設高品質但收費公共化的非營利幼兒園，彰顯出台南市政府為推動公立幼兒園環境優質化的決心。

教育局長鄭新輝表示，配合政府「我國少子女化對策計畫」，全市公立幼兒園及非營利幼兒園將在2024年增設112班，其中東區平實段非營利幼兒園招收2歲專班3班；3-6歲10班，共13班，將大幅提升公立幼兒園入園率。他說，去年全市公共化幼兒園比率是78.4%，2024年將達86.3%，東區去年為70.6%，後年將達86.5%，除了平實段設幼兒園，另還有2所公共化幼兒園要設置，共增加34班，

裕文國小校長陳彥宏表示，此工程由劉木賢建築師事務所及升富營造聯手，打造東台南副都心非營利幼兒園新風貌，設計開放式空間，融合現地規劃特色，採用生態綠建材、健康綠建材、再生綠建材，達綠建築綠化量、基地保水、日常節能、水資源、室內環境、二氧化碳減量等6項指標，將取得銀級綠建築證書。

平實段幼兒園面積3900平方公尺約0.4公頃，依目前附近土地成交價格，市價超過10億元。

台南市東區平實段非營利幼兒園今天動土，後年完工，將招生13班。記者鄭惠仁／攝影
台南市東區平實段非營利幼兒園今天動土，後年完工，將招生13班。記者鄭惠仁／攝影
台南市東區平實段非營利幼兒園今天動土，後年完工，將招生13班。記者鄭惠仁／攝影
台南市東區平實段非營利幼兒園今天動土，後年完工，將招生13班。記者鄭惠仁／攝影

幼兒園 東區 台南

延伸閱讀

看見幸福台灣／台南…招商引資 連創佳績

看見幸福台灣／台南市長黃偉哲 讓市民願生能養安老

南市提淨零排放策略 黃偉哲：減碳排與經濟發展不互斥

台南新化小鎮優化 水綠廊道要媲美台中柳川、綠川

相關新聞

投保低溫水產保險 寒流襲...台南32件獲理賠近400萬

日來低溫，衝擊台南地區養殖漁業，其中本月20日學甲區及鹽水區監控氣溫，達到連續攝氏10度以下達10小時以上，有32戶漁民...

連草莓也拍賣！台南分署3月1日大湖草莓20籃1元起標

「什麼都賣，什麼都不奇怪」苗栗縣林姓草莓產銷業者因欠繳使用牌照稅、公路法罰鍰、汽車燃料使用費等24件、合計9萬3千元，經...

年輕夫婦的佳音！ 台南黃金地段建非營利幼兒園

台南市東區平實段寸土是金，為滿足地方發展、人口增加的需求，市府斥資1.5億元興建非營利幼兒園，預計後年完工，將招生13班...

迎接三井Outlet時代 台南高鐵特定區路平前瞻補助1億

台南高鐵特定區內，三井Outlet25日將開幕，台南大會展中心也完成將啟用，將帶動台南市一波新的經濟發展；市府工務局表示...

台南大學教授紀念雙親 捐贈送餐車照護水上鄉獨老弱勢

國立台南大學文化與自然資源學系教授陳坤宏，感念父親、嘉義縣水上鄉已故資深鄉民代表陳水塗與母親劉素桃，生前開柑仔店勤儉持家...

減碳目標由20%提升至30% 南市展現淨零排放決心

台南市政府因應氣候變遷，依聯合國永續發展目標架構，推動與落實節能減碳，已在去年底向行政院提出「台南市永續發展目標自願檢視...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。