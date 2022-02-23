年輕夫婦的佳音！ 台南黃金地段建非營利幼兒園

台南市東區平實段寸土是金，為滿足地方發展、人口增加的需求，市府斥資1.5億元興建非營利幼兒園，預計後年完工，將招生13班。平實段非營利幼兒園今天動土，市長黃偉哲表示，為照顧更多年輕人，排除萬難設置此幼兒園，期待未來能讓幼童在這裡安心上課、快樂學習。

市長黃偉哲表示，台南對於孩子的受教權及公立幼兒園優質化大力推動，東區有很多年輕夫妻，因忙於工作，孩子要送幼兒園，卻因收費問題沒法把孩子送到幼兒園去，為此，排除萬難，再爭取中央經費的補助，加上南市府經費，才能在平實重畫區設立國小的幼兒園。他說非營利幼兒園的收費都是3500元以下，可以減輕家長的負擔，教育品質又可以維持。

黃偉哲說，上任以來，已完成興建5所非營利幼兒園，經南市持續積極向中央爭取，及議會的支持，2021至20243年已獲教育部核定17億元興建21所公共化幼兒園。平時段幼兒園的興建，期盼帶出幼兒園全新風貌，優質完善的學習空間，提升公立幼兒園的教育品質，營造市民樂婚、願生及能養的友善城市。

「東區平實段非營利幼兒園」園舍位於東台南副都心東區平實段，教育局表示，以建設高品質但收費公共化的非營利幼兒園，彰顯出台南市政府為推動公立幼兒園環境優質化的決心。

教育局長鄭新輝表示，配合政府「我國少子女化對策計畫」，全市公立幼兒園及非營利幼兒園將在2024年增設112班，其中東區平實段非營利幼兒園招收2歲專班3班；3-6歲10班，共13班，將大幅提升公立幼兒園入園率。他說，去年全市公共化幼兒園比率是78.4%，2024年將達86.3%，東區去年為70.6%，後年將達86.5%，除了平實段設幼兒園，另還有2所公共化幼兒園要設置，共增加34班，

裕文國小校長陳彥宏表示，此工程由劉木賢建築師事務所及升富營造聯手，打造東台南副都心非營利幼兒園新風貌，設計開放式空間，融合現地規劃特色，採用生態綠建材、健康綠建材、再生綠建材，達綠建築綠化量、基地保水、日常節能、水資源、室內環境、二氧化碳減量等6項指標，將取得銀級綠建築證書。