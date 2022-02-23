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投保低溫水產保險 寒流襲...台南32件獲理賠近400萬
日來低溫，衝擊台南地區養殖漁業，其中本月20日學甲區及鹽水區監控氣溫，達到連續攝氏10度以下達10小時以上，有32戶漁民投保「溫度參數養殖水產保險」，達到理賠條件，承辦的富邦產險公司已啟動理賠作業，共撥付約395萬元，給予漁民即時保障。
台南市長黃偉哲說，建立經營風險分擔觀念，市府持續宣導漁民投保養殖漁業保險，農業局也表示，截止去年底共鼓勵全市116名漁民投保「溫度參數養殖水產保險」，投保面積253.9公頃，總投保經費2028萬餘元，中央、市府及漁民各負擔1/3，約676萬餘元。保險期間至111年3月15日止，當漁民保單上約定氣象站氣溫連續攝氏10度以下(含10度)達10小時以上，即可啟動理賠。
農業局說，本次入冬最強寒流來襲，經漁民朋友戰戰兢兢整備各項防寒措施，目前並未傳出漁業災情，但去年底有投保「溫度參數養殖水產保險」漁民，其中學甲區及鹽水區養殖魚塭，監控氣溫達到理賠條件，可獲得理賠給付：後續如有傳出漁業災情，也可申請公部門的災害救助。
農業局漁業科長吳國霖說，養殖漁業面對天然災害威脅，政府除有現金救助及低利貸款制度減輕漁民損失，近年更積極與保險業者合作，推出虱目魚、石斑魚、鱸魚及吳郭魚等「養殖水產保險」保單，希望協助漁民透過災害救助制度搭配投保水產保險，呼籲漁民朋友記得投保今(111)年的「養殖水產保險」。
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