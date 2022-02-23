迎接三井Outlet時代 台南高鐵特定區路平前瞻補助1億

台南高鐵特定區內，三井Outlet25日將開幕，台南大會展中心也完成將啟用，將帶動台南市一波新的經濟發展；市府工務局表示，在交通建設上超前部署，除積極開闢周邊道路，同時大力推動路平政策。

工務局積極在2021年爭取中央前瞻計畫「提升道路品質計畫2.0」第一次競爭型補助計畫約1億元經費，今年將辦理特定區內十多條道路路平改善，讓道路品質再升級，民眾安心好行。

工務局提出，歸仁區高鐵特定區內計有59條道路、118條人行道共計570公里，因長年車輛使用至路況多處龜裂，人行道因行道樹浮根，原先以局部維管，然民眾期待改善為平坦無礙已久，為因應該區域重大建設陸續開工啟用，工務局已逐年增編預算辦理道路維護改善提升品質。

工務局表示，高鐵特定區內執行路平政策，去年年底辦理「歸仁十八路道路配置調整工程」，經費1038萬元，改善歸仁十八路、十二路人行道長度約920公尺，已於今年年1月15日改善完成，目前驗收中；今年度補助歸仁公所經費400萬元，辦理「歸仁區高鐵站區人行道整平工程」，改善高發一路路及歸仁七路、十路、十三路人行道約970公尺，目前施工中。

工務局去年爭取前瞻計畫「提升道路品質計畫（內政部）2.0」經費，今年預計改善光明街、高鐵十二路、歸仁十三路、十四路及十六路周邊道路及人行道樹穴，總經費約7400萬元。

另外，高鐵特定區三井Outlet人行道部分，歸仁區公所已提報營建署爭取經費，預計改善高發一路路及歸仁七路、歸仁十路、歸仁十三路人行道，總經費2410萬元，將大幅改善高鐵特定區內人行號誌、道路及人行道之品質，提供行人及車輛安全與舒適的通行空間。