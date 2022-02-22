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嘉縣公投門檻高？議員批閹割人權提修法 翁：參考他縣

聯合報 / 記者莊祖銘／嘉義即時報導
嘉義縣議員何子凡今在議會臨時會上指出，嘉義縣公民投票自治條例中規定提案和聯署門檻過高，希望能盡速修法。記者莊祖銘／翻攝
嘉義縣議員何子凡今在議會臨時會上指出，嘉義縣公民投票自治條例中規定提案和聯署門檻過高，希望能盡速修法。記者莊祖銘／翻攝

嘉義縣公民投票自治條例規定提案門檻為上屆縣長選舉人數門檻千分之三、聯署門檻百分之五，議員何子凡認為門檻過高，有違憲法創制複決權今臨時會上提出異議，主席陳柏麟表示，會將何意見採錄，納入本周五三讀會再討論。

嘉義縣長翁章梁表示，地方公投自治條例由民政處參考全國縣市在聯署和提案人數的百分比，現在送議會的門檻是過半數縣市所採取的比例。

何子凡認為，立法院早在前年8月就三讀通過「公民投票法部分條文修正草案」，明確揭示相關原則，但嘉義縣時隔2年半才提出修正法案，若期間民眾有公投需求或相關問題，關乎縣政重大需求或發展，恐無相關配套辦法可執行。

何子凡希望此次自治條例修法第6條：公民投票提案人數應達提案時最新一次縣長選舉人數總數千分之三以上應修正為千分之一；第12條：聯屬門檻百分之五櫻調為百分之三，陳柏麟說，會將意見採錄，將納入周五三讀會時討論。

縣府民政處長楊健人解釋此次修法是因應母法「公民投票法」跟進修改年齡限制至18歲，一切依相關流程進行。但何子凡再質疑嘉義縣公民投票自治條例內規定提案門檻為上屆縣長選舉人數門檻千分之三、聯署門檻百分之五，是否過高。

何子凡認為，公投自治條例修法關乎直接民權是否落實，嘉義縣聯署提案門檻全台最高，提公投案除用政黨關係或派系動員外無法完成，無助落實憲法保障人民創制複決權，批評縣長翁章梁出身學運領袖，卻「閹割」地方人民公投權利，批嘉縣大開民主倒車。

楊健人表示，全台公投法自治條例分六都和非六都，六都因人口多門檻相對低，嘉義縣公投自治條例參考其他非六都縣市，如彰化或苗栗縣。

嘉義縣議員何子凡今在議會臨時會上指出，嘉義縣公民投票自治條例中規定提案和聯署門檻過高，自製圖卡批縣長翁章梁大開民主倒車。圖／何子凡提供
嘉義縣議員何子凡今在議會臨時會上指出，嘉義縣公民投票自治條例中規定提案和聯署門檻過高，自製圖卡批縣長翁章梁大開民主倒車。圖／何子凡提供

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