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南市提淨零排放策略 黃偉哲：減碳排與經濟發展不互斥

聯合報 / 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市環保局今天下午在市政會議獻獎，並提出淨零排放策略。圖／南市環保局提供
台南市環保局今天下午在市政會議獻獎，並提出淨零排放策略。圖／南市環保局提供

目前全球已超過130國承諾巴黎協定1.5℃目標，13個國家訂定相關法規、台灣大型企業也持續加入淨零排放倡議，台南市環保局今天在市政會議提出淨零排放策略，市長黃偉哲表示，減少碳排與經濟發展並不互斥。

台南市的減碳策略6大方案包括陽光電城、能源轉型、綠色運輸、住商節電及資源永續都有顯著成果，其中再生能源設置容量全國第一，截至去年底已達2.5 GW，預估年發電量約33億度，年減碳量將近169萬噸。

環保局長謝世傑說，台南市溫室氣體排放量從2010年至今，已減量438萬公噸CO2e，2020年第一批34家溫室氣體應盤查登錄事業排放量為1070萬公噸，佔全市排放量47%。2020年溫室氣體排放微幅上升，主要來自半導體業新增擴廠所致。

在溫室氣體排放占比部份，能源使用約91%，為排放大宗，以電力約65%為主要來源、其次為化石燃料約27%，顯示能源轉型及第一批34家溫室氣體應盤查登錄事業減碳為淨零排放重要關鍵。

台南市未來推動減碳重點策略有多元化碳權抵換申請、強化低碳自治條例2.0、加速能源轉型、循環經濟、建築節能改善、增加再生能源、智慧城市永續轉型及民眾與企業參與等，邁向淨零碳排的目標。

市長黃偉哲說，減少碳排與經濟發展並不互斥，南市的投資金額非常高，綠電的容量也是全國第一，對於減少溫室氣體的部分，必須透過宣導及教育，讓社會大眾及學生都能夠瞭解，並減少民生汙染，也要同步要求相關的事業單位，能夠逐年減少事業廢棄物或不必要的包材。

台南 減碳 黃偉哲

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