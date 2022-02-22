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台聯台南募款餐會 提名市議員楊中成拚連任

中央社 / 台南22日電

台灣團結聯盟今天晚間在台南市總理餐廳舉辦年度感恩募款餐會，提名現任台南市議員、台聯台南市黨部主委楊中成爭取連任，楊中成說，台聯是他第一個加入的政黨，盼能更壯大。

餐會由台聯黨主席劉一德主持，除了一一向出席的支持者表達感謝之意，也宣布提名楊中成爭取連任。

劉一德表示，楊中成可說是台聯之寶，除了多年擔任議員的資歷，平時服務鄉親的熱誠可說是第一名，而且對台聯非常「死忠」，在台聯最低迷的時候，仍然堅持以台聯黨員身分參選議員，走到哪裡都穿著台聯制服。

劉一德說，台聯成立20年來，為台灣、為人民盡心盡力，做了很多重要工作，守護台灣始終如一，希望大家在年底繼續支持楊中成，並幫助台聯前進國會，為台灣國家正常化繼續奮戰。

楊中成表示，台聯是他第一個加入的政黨，他也不能接受離開本土政黨，所以一本初衷，向來對台聯很忠實，希望代表台聯繼續參選，也希望台聯能更壯大。

台聯 台南

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