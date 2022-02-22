嘉市市區公車免費延到6月底 3條「幸福巴士」今年上路
嘉義市3條市區公車4年前陸續擴大路線、增班，包括中山幹線延伸到劉厝地區等，逐漸培養搭乘習慣，經統計，4年來搭乘人次從8萬到去年突破37萬，市府今天宣布3條路線刷電子票證的免費搭乘優惠，延長到6月底，另，無障礙9人座小車形式的「幸福巴士」已簽約，將推2條路線連結長照據點、1條串聯市區35間飯店。
林姓市民說，搭市區公車族群以學生通勤、長輩居多，一般搭公車機率偏低，但之前搭車看設計展，準點率高，建議各站普及裝設動態資訊看板，離峰時段規畫觀光、住宿用途的路線。
市府交通處表示，近年逐步改善市區公車，包括中山幹線主線，延伸到台中榮總嘉義分院、劉厝地區，忠孝新民幹線主線延駛到後庄等，設新站也增班，2018年起運量成長，前年與去年受疫情影響，運量不降反升，近4年內成長近5倍。
交通處指出，去年起3條路線完成汰換22輛電動巴士，搭乘突破37萬人次，中山幹線平均每班15人到20人搭，乘載率最高，尖峰更班班滿車，忠孝新民、光臨我嘉路線平均5到8人次，熱門時段也上看30幾人次。
為鼓勵搭乘，持電子票證可免費搭3條市區公車，不分公里數，即日起延到6月30日止；市府辦優良駕駛票選，1000多人次投票，選出中山幹線的黃政憲、忠孝新民幹線的賴文彥、光林我嘉線的陳一郎，交通處說，去年陳情6件讚賞駕駛，比投訴多。
此外，市府推動幸福巴士，彌補市區巴士路線的不足，規畫2條行經長照據點、1條觀光為主，沿線經過35間飯店，已招標簽約，9人座無障礙汽車，今年將上路。
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