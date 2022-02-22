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雲林晚熟茂谷柑待銷 縣府收購上架多賣1個月刺激買氣

聯合報 / 記者陳苡葳／雲林即時報導
今天有企業聯名採購1000箱雲林茂谷柑送給員工及社會福利機構加菜，多管齊下協助解決果農困境。記者陳苡葳／攝影
今天有企業聯名採購1000箱雲林茂谷柑送給員工及社會福利機構加菜，多管齊下協助解決果農困境。記者陳苡葳／攝影

雲林縣本年度茂谷柑因成熟期遇低溫而晚熟，仍有部分掛在枝頭上待採，縣府農業處指出，茂谷柑是年節水果，採買旺季已過，加上年後需求減少，目前還有約1成的果品未售出，價格些微下降；農業處長吳芳銘說，縣府啟動收購加工、上架超商購物平台衝買氣，多促銷1個月，賣到3月初，今天也有企業聯名採購千箱，將送給員工及社會福利機構加菜，多管齊下解決果農困境。

雲林縣茂谷柑種植面積約390公頃，產量約6240公噸，是農曆過年最佳伴手禮，吳芳銘表示，旺季送禮自用需求高，縣府年前也上架實體及電商等通路，銷售出9000箱、約50噸，不過年後淡季而至，目前還有約600噸後熟果待銷。

晶璽健康事業公司董事長何修榕聞訊，主揪7家廠商一起採購1000多箱、約6000公斤茂谷柑禮盒，今天結合物流公司直接宅配發送給員工、客戶，部分則送至社會福利機構、老人食堂及學校營養午餐加菜。

吳芳銘指出，茂谷柑具耐保存特性，即便部分晚產，但不影響風味，仍是品嘗季節，縣府目前已收購加工84噸小果及次級果，上周再上架全家行動購、全+1商城等電商平台，縣府並持續受理地方社團團購及企業大宗採購下單至3月上旬，協助果農銷售，保障收益。

雲林縣本年度茂谷柑因成熟期遇低溫而晚熟，目前還有約1成果品未售出，縣府啟動收購加工、上架超商購物平台衝買氣。記者陳苡葳／攝影
雲林縣本年度茂谷柑因成熟期遇低溫而晚熟，目前還有約1成果品未售出，縣府啟動收購加工、上架超商購物平台衝買氣。記者陳苡葳／攝影
今天有企業聯名採購1000箱雲林茂谷柑送給員工及社會福利機構加菜，多管齊下協助解決果農困境。記者陳苡葳／攝影
今天有企業聯名採購1000箱雲林茂谷柑送給員工及社會福利機構加菜，多管齊下協助解決果農困境。記者陳苡葳／攝影
雲林縣本年度茂谷柑因成熟期遇低溫而晚熟，目前還有約1成果品未售出，縣府啟動收購加工、上架超商購物平台衝買氣。記者陳苡葳／攝影
雲林縣本年度茂谷柑因成熟期遇低溫而晚熟，目前還有約1成果品未售出，縣府啟動收購加工、上架超商購物平台衝買氣。記者陳苡葳／攝影

雲林 吳芳銘

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