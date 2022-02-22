聽新聞
test
0:00 / 0:00
台南新化小鎮優化 水綠廊道要媲美台中柳川、綠川
台南市政府都發局為優化新化小鎮，已向內政部爭取到第一期7500萬元經費，將打通新化高中、國中、國小堤頂步道系統，營造1.2公里長的水綠廊道，預計年底完工。台南市長黃偉哲期許這條傳統水道未來能媲美新營的綠川、台中柳川，成為休閒觀光新景點。
都發局今天舉行「新化風情小鎮人文水綠廊道」規畫設計說明會，市議員Ingay Tali穎艾達利、李偉智、陳碧玉、林志展，林志聰之妻余柷青及在地里長、鄉親都到場關心。
黃偉哲表示，新化除了有老街，市府也規畫把小鎮「大目降」打造為水綠廊道，將灌溉溝渠轉型成具有人文色彩、適合休閒，而且還有自行車車道、人行綠蔭的美麗步道。
黃偉哲說，「新化風情小鎮人文水綠廊道」改造計畫，將打通新化高中、國小到國中等段校園東側的堤頂步道系統，把這條路徑與校園、周邊人行道系統連結，部分原有的堤頂步道進行優化升級，依環境條件在校園旁打造休憩點，成為樂活水綠廊道。
都發局長莊德樑表示，都發局110年向內政部申請「城鎮風貌及創生環境營造計畫」－競爭型補助，聚焦新化區嘉南大圳水岸廊道及周邊公有土地景觀改造。該案總共核定7 500萬元環境景觀改造經費，緊鄰三間學校的這段水綠廊道工程，將在近期完成細部審查後進行工程發包，預計年底或明年初完工。
新化高中、國中、國小緊鄰水圳側，都有林蔭大樹，莊德樑說，未來改造完成後，校園空間與水綠廊道將可產生對話，學校也可以把環境資源融入特色課程。
市議員李偉智說，原設計為碎石鋪面，因新化老人家多，擔心會影響老人家走路和身障者輪椅的行進，建議步道鋪面、階梯都要考量，讓美麗廊道有更完善的無障礙環境。他說，第2期經費也7500萬元，是在第1期的界接點設置公園，期待也能順利爭取到，打造更美的新化小鎮。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言