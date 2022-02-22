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台灣設計展在嘉義10天218萬人次參觀 4竹構品成常態展

聯合報 / 記者林伯驊／嘉義即時報導
2021台灣設計展在嘉市舉辦，位於製材所外面竹構展共4個作品，成為常態展示。本報資料照片
2021台灣設計展在嘉市舉辦，位於製材所外面竹構展共4個作品，成為常態展示。本報資料照片

2021台灣設計展在嘉義市連辦10天落幕，市府文化局今到議會專題報告，表示總參觀218萬3085人次，議員肯定市府努力，但質疑與先前目標400萬有差距，且13個展區會重複計算人數，實際恐僅21萬人，另預算7000萬留下來作品卻不多；黃敏惠說，展期縮短加疫情，主場館都屬中央所有，市府用設計力點亮。

議員陳姿妏說，設計展共13展區，218萬人平均每天21萬多人，但1個人逛完就會被統計到13次，以每人逛10個展區統計，實際上每天大概僅2萬1000人、1021萬多人，扣掉本地人，外地人可能不多；議員戴寧也說，先前辦日環蝕1天20萬人次，市區交通擁塞，此次人潮似乎不像當時。

議員蔡永泉認為，中央預算2000萬、市府5000萬，「留了什麼永久的東西？」應該可當做景點，不能錢花了卻什麼都沒留下。

議員蔡文旭說，設計重點是使用者評價、藝術是呈現美的價值，有設計界人士認為，整個設計展的設計比例太低，較多為裝置、視覺藝術。

市長黃敏惠答覆，前年爭取到設計展卻遇上疫情，希望很多人來、又怕群聚，兩難之下去找平衡點，最多人抱怨「時間太短」，在兩個廟宇展出的城美館展到元宵節才結束，美術館的展到27日，製材所兩個室內展到年底，室外裝置則變常態。

黃敏惠也說，展期縮短、仍有疫情，人數也許沒達到目標，具體呈現出嘉市「文化新絲路」，3個主場地也不是嘉市府主管，卻將場地風格呈現、用設計力點亮，希望中央看到能量。

林鐵及文資處表示，製材所外面的竹構展共4個作品，將成為常態展示。

嘉義市長黃敏惠（前排右一）今表示台灣設計展期縮短加疫情，兩難之中找平衡，點亮文化新絲路。記者林伯驊／攝影
嘉義市長黃敏惠（前排右一）今表示台灣設計展期縮短加疫情，兩難之中找平衡，點亮文化新絲路。記者林伯驊／攝影

疫情 黃敏惠

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