春雨挹注湖山水庫 進帳120萬噸多6天用水量

連日降雨挹注雲林縣湖山水庫蓄水量，從19日至今已進帳120萬公噸，依每日需供水20萬噸民生用水來講，多了6天的用水量。湖山水庫管理中心表示，至今年11月供水無虞。

湖山水庫管理中心李炎任今天接受中央社記者電訪時表示，水庫19日蓄水率僅58%，近日連續降雨，今天蓄水量達到60.5%，水位標高為200.5公尺，有效蓄水量3074萬噸，截至今天中午12時水庫進帳120萬公噸。

李炎任指出，管理中心從清水溪桶頭攔河堰引水到水庫蓄存，目前累計進帳約120萬噸，雲林縣每日供水約20萬噸，以此換算，多了6天的用水量。

李炎任提到，依據中央氣象局預報，近日降雨機率高，管理中心會繼續引水，加上接下來的春雨及汛期，今年供水情形到11月汛期停止前供應無虞。

李炎任說，去年5月底才迎來第一波雨勢，今年春雨報到，水情相較去年來說樂觀，不過應「有水當思無水之苦」，民眾不可大意仍須節約用水。