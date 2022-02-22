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台南倒塌大樓重建 賴副總統盼住戶用幸福回報

中央社 / 台南22日電

台南市永康區維冠金龍大樓在2016年地震後倒塌，部分受災戶選擇重建，經都更程序後新建的大樓「出雲居」今天落成，出席謝土典禮的副總統賴清德盼住戶以幸福生活來回報社會。

台南市永康區維冠金龍大樓在2016年2月6日凌晨地震後倒塌，有些受災戶選擇離開傷心地，有些努力爭取原地重建，經台南市政府提供都市更新及其他相關協助後，重建工程於2018年6月動土，新大樓命名為「出雲居」，今天舉行謝土暨落成典禮，地震發生當年仍是台南市長的副總統賴清德也應邀出席。

維冠金龍都市更新會理事長楊寧廷致詞表示，出雲居的完工代表災民重建家園美夢成真，真的可告別過去，遇見幸福的未來，6年前地震雖帶來難以抹滅的傷痛，但台灣社會將這份傷痛轉換為支持力量及愛心，加上台南市政府及賴副總統等人在各面向的協助，讓都更重建程序「關關難過關關過」。

賴副總統致詞表示，維冠大樓倒塌後，來自各地的救災人員以8天7夜的時間完成搜救任務，且在1週時間內就收到來自海內外的40多萬筆捐款，加上市府以雙軌並行的方式，讓想離開傷心地的受災戶獲得妥善照顧、想重建家園的住戶也能獲得適當協助。

賴副總統說，當年可說是近50、60年來台灣最嚴重的地震，帶走許多寶貴性命，但台灣向歷史交代的不是多麼悲慘，而是人們如何勇敢面對，以及這個社會多麼有愛心，一起幫忙解決問題，看出台灣社會的偉大。

他說，有些受災戶說他們對社會充滿感恩，但無從回報，他則認為台灣社會是希望幫助每一名受災戶回復正常生活，所有受災戶都能帶著微笑，幸福、快樂生活，就是對社會及每一名捐款人最好的回報。

當年在震災中失去愛子的受災戶陳淑怡，震後決定與丈夫再把孩子「生回來」，並選擇重建家園，她上午出席謝土典禮，面對媒體訪問時表示，看到新大樓落成，內心感觸良多，也感覺完成一件大事，期待可以儘快搬進去。

台南市政府提供資料指出，新大樓取名為「出雲居」，台語諧音為「出運」，象徵揮別過去迎向未來，是地下3層、地上15層RC結構的住宅大樓，1至3樓規劃為聯合診所，3樓以上為住家，共有48戶。

台南 地震 維冠

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