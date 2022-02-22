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南市環保局黑金大放送受 指定資源回收物換培養土
台南市環保局利用廚餘發酵生產的培養土甚受農友、機關團體及民眾歡迎，之前舉辦以指定資源回收物換培養土活動，兌換5萬包。25日周五再舉辦黑金大放送活動，環保局歡迎大家以行動支持資源循環再利用。
環保局長謝世傑今天表示，25日上午將在東區藏金閣及23個清潔隊同步舉辦「資源回收、5倍兌換培養土-黑金大放送」，持一定數量的報章雜誌、廢玻璃瓶等指定資源回收物，原本換2公斤環保局自製的廚餘培養土，當天一律倍換。手機、電風扇及乾電池10倍換。機關學校、非營利單位、農友等需大量者可向環保局提申請，歡迎大家以行動支持資源循環再利用。
安南區城西廚餘高速發酵廠的培養土經票選後命名為「尚好肥」，正在辦理雜項肥料申請，未來提供農友、民眾另種選擇。
台南市環保局上月8日在東區藏金閣及23個清潔隊同步舉辦「黑金大放送」活動，當日高達3千人次參加，總計兌換逾5萬包，反應出奇熱烈，本周五再舉辦兌換活動，1月沒參與的民眾，不要再錯過。
市長黃偉哲表示，廚餘轉化成天然堆肥，是循環經濟的最佳體現，環保局曾將廚餘堆肥提供給安南區城西發展協會種植西瓜，產出的西瓜果實碩大、甜美，嘗過的人都對口感、甜度大為稱許。
傳統製作廚餘堆肥60天才能完成，台南市環保局城西焚化廠去年啟用的兩座廚餘高速發酵廠，製作堆肥、培養土只需10天即可完成。為展現此成果，除對市民朋友舉辦大放送活動外，南市農民、非營利團體、社區、里、機關學校等若需要大量、散裝的培養土都可以提出申請，通過後即可自行至指定地點載運，活動相關訊息請參考環保局廚餘多元利用資訊網最新消息(http://tnepb-kitchen.clweb.com.tw)。
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