嘉縣兩天受理43案3人無呼吸心跳 人、作物都不好受

近日天氣回溫，但嘉義縣今晨飄細雨仍偏濕冷，嘉義縣消防局統計，昨天上午10點到今天上午10點，共受理43件急病救護件，其中急病OHCA件數計3件；漁業部分尚未傳出災損，但山區竹崎種植高接梨，疑似有接穗不良情況。

中央氣象局20日發布低溫特報，嘉義縣雖列黃橙燈號，但縣消防局統計，自本月19日中午12點起到今天上午8點，共受理86件急病救護案件，其中急病OHCA件數計14件，雖無法確認是否與低溫有關，但高密度出勤也讓消防隊員疲於奔命。

根據中央氣象局資料顯示，阿里山鄉里佳村今天清晨0點20分出現10.3℃低溫、嘉義縣竹崎鄉中興苗圃奮起湖測站也測得10.7℃低溫。

竹崎鄉種植高接梨面積86公頃、去年產量1634公噸，排名全國第4，僅次於台中、苗栗和新竹，近日有縣府農業處接獲有農場通報，指高接梨接穗狀況受寒流影響不佳，具體受損面積和金額要等本周五前往會勘後才知道。

農業處漁業科目前未接獲相關災害通報，但科長張建成也提醒沿海地區漁民預防水產物低溫寒害，包括魚塭北側搭蓋防風棚、加深池水、利用越冬溝或注入井水，維持較高且穩定的水溫；另池水較淺的文蛤養殖池，其混養虱目魚，必要時應規劃儘早採捕，避免寒害損失。