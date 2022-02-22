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嘉縣兩天受理43案3人無呼吸心跳 人、作物都不好受

聯合報 / 記者莊祖銘／嘉義即時報導
嘉義縣政府農業處漁業科長張建成提醒漁民，寒流時魚塭北側搭蓋防風棚、加深池水、利用越冬溝或注入井水，可維持較高且穩定的水溫。圖／漁業科提供
嘉義縣政府農業處漁業科長張建成提醒漁民，寒流時魚塭北側搭蓋防風棚、加深池水、利用越冬溝或注入井水，可維持較高且穩定的水溫。圖／漁業科提供

近日天氣回溫，但嘉義縣今晨飄細雨仍偏濕冷，嘉義縣消防局統計，昨天上午10點到今天上午10點，共受理43件急病救護件，其中急病OHCA件數計3件；漁業部分尚未傳出災損，但山區竹崎種植高接梨，疑似有接穗不良情況。

中央氣象局20日發布低溫特報，嘉義縣雖列黃橙燈號，但縣消防局統計，自本月19日中午12點起到今天上午8點，共受理86件急病救護案件，其中急病OHCA件數計14件，雖無法確認是否與低溫有關，但高密度出勤也讓消防隊員疲於奔命。

根據中央氣象局資料顯示，阿里山鄉里佳村今天清晨0點20分出現10.3℃低溫、嘉義縣竹崎鄉中興苗圃奮起湖測站也測得10.7℃低溫。

竹崎鄉種植高接梨面積86公頃、去年產量1634公噸，排名全國第4，僅次於台中、苗栗和新竹，近日有縣府農業處接獲有農場通報，指高接梨接穗狀況受寒流影響不佳，具體受損面積和金額要等本周五前往會勘後才知道。

農業處漁業科目前未接獲相關災害通報，但科長張建成也提醒沿海地區漁民預防水產物低溫寒害，包括魚塭北側搭蓋防風棚、加深池水、利用越冬溝或注入井水，維持較高且穩定的水溫；另池水較淺的文蛤養殖池，其混養虱目魚，必要時應規劃儘早採捕，避免寒害損失。

另，低溫期間倘遇有養殖寒害災情時，應將斃死魚隻馬上撿險，並作必要掩埋及適時消毒處理，以防止水質或池底惡化造成二次損失，同時如有嚴重災情發生，應立即向當地公所通報，俾依「農業天然災害救助辦法」規定辦理救助，協助儘速恢復生產。

嘉義縣政府農業處漁業科長張建成提醒漁民，寒流時魚塭北側搭蓋防風棚、加深池水、利用越冬溝或注入井水，可維持較高且穩定的水溫。圖／漁業科提供
嘉義縣政府農業處漁業科長張建成提醒漁民，寒流時魚塭北側搭蓋防風棚、加深池水、利用越冬溝或注入井水，可維持較高且穩定的水溫。圖／漁業科提供
嘉義縣政府農業處漁業科長張建成提醒漁民，寒流時魚塭北側搭蓋防風棚、加深池水、利用越冬溝或注入井水，可維持較高且穩定的水溫。圖／漁業科提供
嘉義縣政府農業處漁業科長張建成提醒漁民，寒流時魚塭北側搭蓋防風棚、加深池水、利用越冬溝或注入井水，可維持較高且穩定的水溫。圖／漁業科提供

嘉義 寒害

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