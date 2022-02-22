維冠重建更名出雲居今啟用 賴清德：望受災戶微笑生活

於2016年2月6日美濃地震倒塌的台南永康維冠金龍大樓於2018年原址重建，歷經3年多施工，名為「出雲居」，今上午舉行落成啟用儀式，副總統賴清德致詞時感性說，受災戶之後能幸福快樂微笑生活，就是對台灣社會最大回報。

剪綵儀式安排在大樓旁空地近11點舉行，包括賴清德、台南市長黃偉哲、副市長趙卿惠、戴謙、內政部政次陳宗彥、立委郭國文、林宜瑾、林俊憲、陳亭妃、王定宇及多名台南市議員、里長與會。

大樓都更會理事長楊寧廷難掩激動地說，真的盼到這一天，感受到台灣社會滿滿溫暖，從賴清德到黃偉哲率領的台南市府團隊，結合各界力量6年來不斷協助解決問題，更不忘提及過程中前921震災重建基金會執行長謝志誠過程中大力幫助。

楊寧廷表示，重建過程中學到許多寶貴經驗，當初採用「雙軌制」，尊重受災戶留下一起重建或搬走，也減少日後爭議，是迅速重建完成主因，他說，「滴水之恩，報之湧泉」，難忘這一刻。

據知，該建築名為「出雲居」，有台語「出運了」諧音之意，為地下3層、地上15層的RC結構大樓，1至3樓規畫為聯合診所，3樓以上是住家，總共47戶，有台南市知名建商宗大建設承建，施工過程除採第三方見證，更採建築履歷，已由維冠金龍都市更新會成員優先承購27（8）戶，剩下19戶去年8月對外銷售，6天就售罄，部分住戶已入住。

賴清德說，0206地震，是對台南近60年來最大地震災害，重建過程中，台灣社會非常勇敢面對，社會湧入40多萬筆愛心捐款，這是台灣社會偉大地方，台南市府6年來與住戶攜手，公私團結面對，百年後後人再去回顧這點滴，歷史會記上這一筆。

據悉，「出雲居」一層有四戶，分別為33、47、49坪等3種坪數，0206受災戶高姓婦人說，地震時他和女兒、兒子都受傷送醫，很開心還有新家住，花了約900萬元購買48.64坪3房新家，其中貸款500多萬，當初建築界朋友先勘驗後，認為施工很細心，推薦可以買，全家終於有新家，很開心。