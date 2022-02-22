精品蘭花搶先看 南市議長盃蘭花賽向228連假招手

台南市議長盃爭奇鬥豔蘭花春季賽將自2月25日到3月1日，在市議會大廳登場，各品種精品蘭花同場比美，一爭前9名的榮譽。今年走精緻路線，參賽蘭花更有看頭，議長郭信良今與南市蘭藝協會理事長曾健次邀請民眾利用228連假來賞花。

郭信良說，去市議會首辦蘭花賽，有近500盆的蘭花參賽，適逢清明連續假期，加上台灣國際蘭展已連續2年停辦，吸引許多喜愛蘭花的民眾來欣賞，大受好評，今年再接再厲，舉辦春季議長盃蘭花比賽，要讓市民大飽眼福。

今年參賽的蘭花走精緻路線，與將在3月底復辦的台灣國際蘭展不同，每盆蘭花都經得起民眾細細的觀賞。例如去年的全場總冠軍春石斛，在一支球莖上開出8成的花朵，整體顏色十分飽滿，難得一見，今年更是精彩，去年沒來的今年不能錯過。

郭信良表示，今年的蘭花比賽由蘭藝協會承辦，來自全國各地的蘭農參賽，要讓市民大眾看到台灣蘭花精緻農業的軟實力。展期只有5天，每天上午8時至下午6時展出，現場有解說人員，歡迎民眾把握時間，踴躍到市議會欣賞。