連日降雨湖山水庫水位上升中 蓄水量突破6成

雲林縣本月19日開始降雨，尤其山區20、21日的2波降雨量，明顯為湖山水庫清水溪進帳水量，湖山水庫管理中心主任李炎任表示，目前仍在降雨中，水庫持續從清水溪引水至水庫蓄存，每日穩定供水。

李炎任表示，雲林地區上周六開始降雨，進帳不少水量，20日最明顯進帳47萬噸左右，蓄水量59.15%，昨天的降雨又再進帳一波，蓄水量突破60.1%，目前水庫水位標高已達200.5公尺，有效蓄水量3074萬噸，蓄水量成長至60.5%。

李炎任說，管理中心從清水溪桶頭攔河堰引水到水庫蓄存，目前累計進帳約120萬噸，每日穩定供水20萬噸；這幾天如果還持續降雨，仍會繼續引水，加上接下來的春雨及汛期，今年供水情形到11月汛期停止前供應無虞，不過應「有水當思無水之苦」，民眾仍須節約用水。