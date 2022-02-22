壯遊台灣山海圳國家綠道 女團迎戰低溫寒流上玉山
台南市台江流域社群倡議催生的台灣山海圳國家綠道，近年來成為喜歡走路登山健行者的熱門路線，被稱為長距離的台灣朝聖之路。昨天雖然只有13度低溫且下雨，仍有6名來自各地的女團，不畏寒流風雨，從台江四草湖出發，以步行方式，預計13天後登上玉山主峰，完成壯遊夢想。
台南社大台江分校執行長吳茂成表示，這6名壯遊台灣山海圳國家綠道的山友，不畏低溫，一路沿著山海圳綠道，在雨中欣賞雁鴨等水鳥，走抵朝皇宮參拜大道公，參訪大廟興學故事，台江分校也特別贈送山海圳國家綠道地圖，歡迎大家一起用走路的力量，共同推動國家綠道成為孩子上學、阿公阿嬤散步、青年通勤的綠道。
台江分校表示，2021年針對3家旅行社調查，共有635位完成台灣山海圳國家綠道壯遊，未來還會串連嘉南大圳水圳國家綠道，從台江騎單車到林內濁幹線，可以結合雙鐵發展雲嘉南綠道生活圈。
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