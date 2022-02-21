嘉市中正公園翻新 化身兒童百科全書的遊戲場

翻新公園遊具，嘉市府將中正公園兒童遊戲場更新，以百科全書 概念，觸覺體驗的地板遊戲區、多種音樂設施組，也有刺激的翹翹板、旋轉設施、攀爬架等，市長黃敏惠下午主持啟用後開放，讓學童有更特別遊樂空間。黃敏惠邀請父母一起帶著孩子來中正公園體驗嘉市首座以百科全書為主題的特色遊戲場，讓孩子有更多不同的選擇。

市長黃敏惠表示，公園是都市之肺，嘉義市在推公園2.0就是希望能夠有個融合休閒、遊樂場所，特別設計中正公園成為幼兒遊玩的場所，而且有如百科全書統合12種感官，也許每個場域不大，但都經過教育、設計理念適合孩子來這邊遊玩，爸爸媽媽帶小朋友來這邊遊玩時，要先看一下相關設備介紹，然後再到每個場域裡面遊玩會有更不一樣的感覺，每項設施都值得來體驗。

市府建設處表示，中正公園的遊戲空間計了不同的12感官體驗區，像是由鐘音、音樂球、鐵琴、雙擊鼓等音樂設施組成的音樂演奏區讓孩童徜徉在音符之中，地板遊戲結合觸覺體驗的遊戲區則是可以讓孩子們在動態遊樂中喚醒觸覺感官，此外還有復古型遊樂區，提供刺激的翹翹板、旋轉設施、獨木橋與攀爬架等。

市府於今天下午舉辦啟用典禮，由嘉義市長黃敏惠、景觀總顧問許晉誌老師、身心障礙兒童福利發展協會理事長周淑菁、特公盟秘書長張雅琳等人參與啟用典禮。