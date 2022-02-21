沒屠宰證明卻合法？ 立委質疑台南國產牛肉管理鬆散

牛肉價位比豬肉高數倍，如果私宰販售將有暴利。時代力量立委陳椒華今舉行記者會表示，有陳情人舉報，台南市肉品市場疑有販售無屠宰證明牛肉，雖銷售者聲稱來自善化屠宰場，且台南市政府農業局認定合法，但銷售者卻拿不出屠宰證明，呼籲政府嚴查，並完備「國產牛肉溯源」制度。

陳椒華指出，台南市的國產牛肉品質好，目前由善化屠宰場出產牛肉，如果有不法私宰或沒有檢疫之牛肉，公開販賣恐引起疫病，如結核菌或口蹄疫病毒等。由陳情人所描述疑似問題牛肉，以便宜約一半價錢販售，且沒有剝皮及沒有屠宰證明，業者至今只拿出沒經屠宰商同意或不實的清潔單據，「難道台南市政府農業局就認定其合法？」

陳椒華表示，依據「食品衛生管理法」，市售牛肉產品應標示原產地，據農委會規定，經衛生檢查合格之屠體，方可蓋上「防檢局屠宰衛生合格」標誌，農委會2014年7月1日也正式實施，駐場屠檢獸醫師將審核飼養來源標記與「供屠宰牛隻飼養來源證明單」，並列為屠前檢查工作之一部分，如未有該項標記與證明單，將不得屠宰。如違反規定，銷售業者至少應提出屠宰證明，如沒有就非合法。

陳情人黃小姐表示，所檢舉銷售行為人實際上已銷售有問題牛肉數個月，經檢舉多天也拜託議員關心，八天後台南市警察局才要陳情人前去做筆錄，而跟陳椒華委員陳情後，善化屠宰場獸醫師及善化屠宰場總務都表示，善化屠宰場不可能流出帶皮牛肉。由於深恐牛肉來自私宰且未檢疫牛隻，可能傳播口蹄疫或結核菌或其他傳染源，再舉報至今已超過三周，檢舉販售者仍繼續販售無屠宰證明肉品，希望政府單位好好調查。

台灣動物社會研究會執行長朱增宏表示，病死牛、私宰肉流入市場，無法斷根，除危害民眾健康，也不利於防疫，凸顯「國產牛肉溯源」制度未落實、未建立國產牛肉友善生產規範兩大問題。

陳椒華呼籲，農委會應完備「國產牛肉溯源」制度，讓每頭牛從出生到死亡、進入屠宰場或化製廠，都有紀錄可以勾稽。避免斃死牛流入市場，保障食品安全。另研擬公布「友善牛肉生產定義與指南」，建立肉牛人道飼養與牧場傷病動物人道安樂死規範，避免動物經歷不必要的痛苦。