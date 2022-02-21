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曾文溪因水庫清出大量淤泥 沿岸農民難以抽水灌溉陳情

聯合報 / 記者周宗禎／台南即時報導
曾文溪因水庫清出大量淤泥，沿岸農民陳情難以抽水灌溉，立委郭國文協調相關單位解決。圖／郭國文提供
曾文溪因水庫清出大量淤泥，沿岸農民陳情難以抽水灌溉，立委郭國文協調相關單位解決。圖／郭國文提供

「芒果的故鄉」台南玉井有許多農民在曾文溪抽取溪水為作物灌溉，近來因曾文水庫清淤工程，大量淤泥造成溪水混濁淤積，造成近500戶農民難以抽水甚至抽水馬達損壞，引發不滿；立委郭國文今天邀集水利署、南部水資源局及第六河川局等相關單位現場會勘，農民是昂10多人到會勘現場，要求相關單位「六月本地芒果產季之前提出解決方案」。

郭國文表示，接獲地方里長及農民反映，近期曾文水庫清淤工程、於河床上築土堤，放置曾文溪上游淤泥，致整條溪水混濁；因玉井地區夏季盛產芒果，農民多以抽水馬達抽取曾文溪水作為農業灌溉用水，清淤工程嚴重影響農業灌溉。

郭國文說，曾文溪為台南重要河流，農民陳情由於泥沙淤積、混濁，造成抽水馬達壞損而無法抽水，影響農業戶至少300多戶到500戶；因而協調相關單位盡速研議解決辦法及改善方式，並要求南水局於六月前提出相關評估方案，解決農民困境。

曾文溪因水庫清出大量淤泥，沿岸農民陳情難以抽水灌溉。圖／郭國文提供
曾文溪因水庫清出大量淤泥，沿岸農民陳情難以抽水灌溉。圖／郭國文提供
曾文溪因水庫清出大量淤泥，沿岸農民陳情難以抽水灌溉。圖／郭國文提供
曾文溪因水庫清出大量淤泥，沿岸農民陳情難以抽水灌溉。圖／郭國文提供
曾文溪因水庫清出大量淤泥，沿岸農民陳情難以抽水灌溉，立委郭國文（左一）協調相關單位解決。圖／郭國文提供
曾文溪因水庫清出大量淤泥，沿岸農民陳情難以抽水灌溉，立委郭國文（左一）協調相關單位解決。圖／郭國文提供

曾文水庫 農民 郭國文

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