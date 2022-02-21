落實守護移工及弱勢勞工 南市府科長及股長獲表揚

勞動部今辦理年度績優勞動行政人員表揚，南市政府勞工局科長蕭惠文、股長吳素珍獲頒績優勞政人員，市長黃偉哲感謝勞工局長期在移工、弱勢職災勞工服務，許多作為都是六都創舉。

勞工局說，勞動條件科長蕭惠文，社工出身，針對「外籍生」、「外籍家庭看護工」、「產業移工」，分別策劃推動「新南向訪視關懷服務」、「聘僱外籍家庭看護工之勞雇安心計畫」、「移工工安體感訓練活動」服務，將社工服務精神融入勞政領域專業，服務更多來台外國人。其中新南向訪視關懷服務為六都創舉。

蕭惠文也結合移民署了解外籍學生實習打工企業，進行法令宣導等訪視關懷服務，避免因溝通不良或不諳法令觸法，服務逾千名，提醒企業勞動條件應注意事項。

勞安福利科股長吳素珍結合工會專業志工推動義剪服務、辦理職災等弱勢勞工家庭房屋修繕及後續關懷，是全國首創服務，去年獲專案管理大獎榮獲標竿專案獎-小型專案優選。

在職業安全衛生方面，籌組「安衛家族」促進自主管理，安衛家族成員獲「企業標竿獎」、「中小企業特別獎」、「傳統產業投資特別獎」、「勞動健康特別獎」等4項國家職業安全衛生獎項，連續2年獲獎全壘打，共計8個事業單位得獎，獲獎比率逾全國三分之一。

另外，督導中小企業工作環境輔導改善，前年績效評核獲優等獎，去年政府機關推動職業安全衛生績效評核獲良等獎；所督導之職業災害勞工主動服務計畫業務評鑑，連獲4次優等獎；管理南門勞工育樂中心並參加勞動部TTQS評核連獲8年金牌獎。