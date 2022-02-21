退休校長獲教育部閩南語傑出貢獻獎 黃良成籲重視母語

教育部下午舉辦「表揚推展本土語言傑出貢獻獎」頒獎典禮，台南市退休校長黃良成因為長期推廣母語，在台南善化、新化、永康、東區等地開設台語文化班義務教學，獲得「閩南語個人組」傑出貢獻獎，教育部長潘文忠代表頒獎。

黃良成上台領獎後致詞，感謝台語班學員讓他有機會推廣閩南語，還有地方各界的支持讓他有這個舞台；也感謝教育部長官、評審的肯定。

他說，政府推動母語，但是基層教育和公務機關並不重視，公務人員要求英語檢定，母語卻沒有相關認證，感覺「無要無緊，袂按怎？」義務教育不是用全母語來教學，反而要求要相當比例用全英語教學，台灣的雙語政策是英語至上。但是外國的月娘沒較圓，向望總統府、行政院、教育部重視這個問題。