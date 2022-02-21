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雲林農漁牧禦寒各出奇招 蔬菜略帶水傷價格緩漲

中央社 / 雲林縣21日電

連日低溫加上降雨，雲林縣農漁牧加強防寒，養雞業者增添瓦斯燈保溫，養殖業者啟動井水補注為魚塭增溫，而菜農則為蔬菜覆蓋網子禦寒，但二崙鄉蔬菜專區仍傳出零星災情，價格緩漲。

中央氣象局表示，華南雲雨區持續東移帶來豐沛水氣，各地降雨機會偏高，今天白天氣溫比昨天有略微回升的趨勢，但幅度並不大。

二崙鄉農會指出，連日低溫和降雨，菜農從昨天起為蔬菜覆網「蓋棉被」禦寒，但仍有零星災損，「人都受不了了，何況是菜！」

至於未來菜價漲跌，二崙鄉農會指出，要觀察此波寒流的威力，目前僅零星災損不至於影響菜價波動，但持續低溫和降雨將影響收成量，價格有上漲空間。

西螺果菜市場總經理姜福受接受中央社記者電訪時表示，寒流南下，氣溫驟降，且產區時有短暫陣雨情形，多數蔬菜受到影響，今天到貨量略減、品質良莠不齊，菜價緩漲。

雲林縣沿海地區溫度一度下探9度，養雞業者如臨大敵；林姓雞農在雞舍外圍覆蓋帆布，雞舍內增添瓦斯燈加溫，讓室內保持在30度。林姓雞農說，從前天起開始為雞舍保溫，瓦斯燈24小時運作，光是每隻雞的飼養成本增加新台幣8元。

除了家禽業者防寒外，沿海許多養殖業者啟動井水，抽水補注為魚塭水加溫，麥寮鄉許姓養殖業者說，最怕氣溫忽冷忽熱的虱目魚屬於工作魚，養殖密度較低，依據氣象局預報，氣溫逐漸回溫，預估此波寒流對於虱目魚等水產寒害情況影響小。

低溫 菜價 寒流

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