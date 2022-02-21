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回應地方需求 大台南公車溪北5路線26日起增班

聯合報 / 記者謝進盛／台南即時報導
回應地方需求，大台南公車溪北5路線26日起增班，提供更到位輸運服務。記者謝進盛／攝影
回應地方需求，大台南公車溪北5路線26日起增班，提供更到位輸運服務。記者謝進盛／攝影

回應地方需求，大台南公車包括黃幹線、黃9、黃5、棕3、棕6等5條路線，將於本月26日起增班，嘉惠台南溪北、嘉義縣旅客。

台南市議員蔡育輝今表示，日前收到不少民眾陳情，希望增設大台南公車班次，經多次與市府交通局反應、溝通，評估後現有班次確有增班空間，考量實際載客與旅客需求確定增班，涵蓋溪北地區上述5條公車路線，將在本月26日生效。

蔡育輝進一步說，棕6（新營-布袋商港）增班上午6點半由新營站開往布袋遊客中心及上午7點半由布袋遊客中心前往新營站班次。棕3（新營-鹽水-南港里）增開下午2點半由新營站開往南港里，及下午3點20分由南港站至新營站。

黃幹線（白河-麻豆）增開下午5點10分由新營站至麻豆轉運站，下午6點25分由麻豆轉運站至新營站班次。黃9線（新營-高鐵嘉義站）增開上午9點半由新營站至故宮南院及上午10點半由故宮南院至新營站。黃5線（新營-下營）12點10分增開新營站至下營上帝廟前及中午12點55分由下營上帝廟前至新營站。

台南市議員蔡育輝爭取到大台南公車增班，方便民眾搭乘。圖／取自蔡育輝臉書
台南市議員蔡育輝爭取到大台南公車增班，方便民眾搭乘。圖／取自蔡育輝臉書

台南 故宮南院 公車

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