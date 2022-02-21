回應地方需求 大台南公車溪北5路線26日起增班

回應地方需求，大台南公車包括黃幹線、黃9、黃5、棕3、棕6等5條路線，將於本月26日起增班，嘉惠台南溪北、嘉義縣旅客。

台南市議員蔡育輝今表示，日前收到不少民眾陳情，希望增設大台南公車班次，經多次與市府交通局反應、溝通，評估後現有班次確有增班空間，考量實際載客與旅客需求確定增班，涵蓋溪北地區上述5條公車路線，將在本月26日生效。

蔡育輝進一步說，棕6（新營-布袋商港）增班上午6點半由新營站開往布袋遊客中心及上午7點半由布袋遊客中心前往新營站班次。棕3（新營-鹽水-南港里）增開下午2點半由新營站開往南港里，及下午3點20分由南港站至新營站。