「台雞店」火雞住全溫控豪宅 不知雞舍外的寒冬

避免心血所養的火雞感冒，雲林縣北港鎮火雞業者為防範這波強烈寒流，影響火雞生長或生病，斥資近百餘萬元裝設1套自動衡溫溫控系統，將整個雞場溫度控制在火雞最適宜成長的20度左右，讓火雞沒感到雞舍外的寒冬，被喻為住豪宅的「好命雞」。

兩天來雲林沿海地區天寒地凍，最低溫出現8到9度，創下近半年來最低溫，但雲林縣北港鎮「台雞店」雞場所飼養的火雞卻一點也沒感受到雞舍外的寒冬，隻隻活蹦亂跳，吃食正常，絲毫不受場外的寒流影響。

台灣火雞產業發展協會理事長也是「台雞店」負責人陳炳炎特斥資百餘萬元，為所養的4千多隻火雞，建造一座全溫控的「雞豪宅」，不論雞舍外多麼寒冷或炎熱，始終溫控在火雞最適宜的20度，不但火雞長得健康肉質好，育成率更高達9成以上。

陳炳炎說，這套全溫控設備是因應禽流感所裝備的，夏季有冷風扇搭配水廉，為雞舍降溫，寒冬則有電熱扇，採全自動控溫，使雞舍維持最舒適的衡溫，有好環境雞自然會健康長得壯壯，飼主也不必擔心寒流或熱浪來襲。

陳炳炎說，今年疫情比去年緩和，餐廳開放後火雞行情節節上升，目前每公斤150元比往年140元好，所以衡溫設備雖昂貴，但值得投資，尤其雞舍屋頂裝設太陽能，足夠自己的用電，等於雞舍的電都免費，相當划算。