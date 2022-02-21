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陰雨加寒流台南車流大增 交通局與警方拿出因應辦法

聯合報 / 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市陰雨加上天冷，上午車流量大增，警方疏導雍塞路況。圖／台南市交通局提供
台南市陰雨加上天冷，上午車流量大增，警方疏導雍塞路況。圖／台南市交通局提供

寒流來襲又天雨，許多民眾都開車出門，台南市今天上午的上班尖峰時段，各主要道路車流量大增，部分路段車流緩慢。市政府透過智慧交通中心，即時監控重要路口車流，隨時調度指揮，並在第一時間派警力疏導，改善雍塞路況。

交通局指出，今日上班尖峰時段因天候不佳，市民通勤就學改以汽車代步，導致市區學校周邊路段車多。包含健康路、府前路、南門路、公園路等路段，以及主要聯外道路東門路、中華西路、永康中正南路、中山南路、中華路等車多壅塞，另因國道1號北上大灣交流道至台南系統間壅塞，也連帶影響永康交流道及大灣交流道周邊路段。

因應道路壅塞，在第一時間通報交通警察大隊勤務中心，安排警力疏導瓶頸路口車流，智慧交通中心也針對壅塞路段增加綠燈秒數；另中西區啟動路網號誌動態系統，依據車流壅塞方向及嚴重程度自動調整號誌時制，上午8點半後壅塞路況逐步趨緩。

警察局也派員快速排除交通事故，並加強違規停車取締，以利尖峰時段主要聯外道路能儘速回復交通順暢及行車平安。不過，上午時段主要道路車流仍多，出現紅燈亮了，直行車仍在路口中央，影響轉彎車輛通行。交通局提醒，陰雨天出門，記得多留一些緩衝時間，並隨時留意路上交通情況，以確保行車平安。

警察 台南

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