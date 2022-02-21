快訊

砂石場群聚源頭找到了！ 不明傳播鏈剩八條

龐培歐政治生涯3大貴人：川普不計嫌拔擢，另兩位給金援

聽新聞
test
0:00 / 0:00

嘉市脆弱家庭兒少據點還有名額 市府:通報仍存黑數

聯合報 / 記者林伯驊／嘉義即時報導
嘉市「脆弱家庭兒少社區支持服務計畫」，提供包括課後照顧、餐食等。圖／嘉義市政府提供
嘉市「脆弱家庭兒少社區支持服務計畫」，提供包括課後照顧、餐食等。圖／嘉義市政府提供

嘉義市「脆弱家庭兒少社區支持服務計畫」今年由興仁社區發展協會等4個承辦據點，預計服務80名孩童，市府指出，提供課後照顧、餐食等，目前服務75人，尚有量能，且全市開案的脆弱家庭220個，以往若加強宣傳，就會接獲更多通報，仍存在黑數，希望勇於求助。

市府社會處表示，2020年起和在地社區、團體攜手合作共創兒少社區照顧據點，首年5個單位，去年縮為4個，今年東、西區各2個，為興仁社區發展協會、精忠社區發展協會、嘉市公益社教協會、嘉市天父的愛兒少全人關顧協會，每個據點預算120萬，至少服務20名孩子。

社會處指出，提供課後照顧、餐食服務、培力活動、親子共創與出遊等，疫情停止到校上課期間，協助盤點筆電設備，另，天父的愛協會的據點護苗家園，舉辦金錢管理培力課程，孩子們透過累積點數的方式得到零用錢，再帶他們去超市買食材回來烹煮，藉此建立正確金錢觀念、提升生活自理。

據了解，護苗家園1名國小中年級男童患注意力不集中過動症，也來自隔代教養家庭，家裡只有祖母，疫情停止到校上課期間，男童在家學習停擺，便讓他到據點，使祖母專心工作，男童後續不但情緒較穩定，還領到進步獎。

護苗家園中還有1名即將升國一的男童，未來需要騎腳踏車上下學，但對上學路線並不熟悉，社工及志工老師，近來帶著孩子每天反覆練習騎車路線，直到他學會熟悉上學路線為止。

社會處也指出，通常市府若加強宣傳，就接獲更多通報，嘉市目前220案脆弱家庭，光是上周就新受理28案，顯示社會上還是存在黑數，若孩童有需求，可通報轉介到4個據點，會經由社工評估是否開案。

據表示，脆弱家庭是指因貧窮、犯罪、失業、物質濫用、未成年親職、有嚴重身心障礙兒童需照顧、家庭照顧功能不足等，易受傷害的風險或多重問題，造成身心、物質脆弱，而需多重支持與服務介入的家庭。

嘉市「脆弱家庭兒少社區支持服務計畫」目前4個據點承辦，圖為嘉市天父的愛兒少全人關顧協會據點護苗家園。圖／嘉義市政府提供
嘉市「脆弱家庭兒少社區支持服務計畫」目前4個據點承辦，圖為嘉市天父的愛兒少全人關顧協會據點護苗家園。圖／嘉義市政府提供

疫情 社工

延伸閱讀

給魚吃也給釣竿 苗縣府幫助脫貧過程不影響資格

氣溫驟降急病救護頻傳 嘉市昨晚8時起4件OHCA

寒流發威！ 嘉縣51歲中風男倒床旁亡 嘉市救護11件

嘉市競技疊杯培訓隊成員特教生為主力 視訊也能訓練

相關新聞

陰雨加寒流台南車流大增 交通局與警方拿出因應辦法

寒流來襲又天雨，許多民眾都開車出門，台南市今天上午的上班尖峰時段，各主要道路車流量大增，部分路段車流緩慢。市政府透過智慧...

「台雞店」火雞住全溫控豪宅 不知雞舍外的寒冬

避免心血所養的火雞感冒，雲林縣北港鎮火雞業者為防範這波強烈寒流，影響火雞生長或生病，斥資近百餘萬元裝設1套自動衡溫溫控系...

嘉市脆弱家庭兒少據點還有名額 市府:通報仍存黑數

嘉義市「脆弱家庭兒少社區支持服務計畫」今年由興仁社區發展協會等4個承辦據點，預計服務80名孩童，市府指出，提供課後照顧、...

停閉30年仍留甜蜜印象 台南即日起推出玉井糖廠百年展

台南玉井糖廠已經停工關閉近30年，但仍是許多人記憶中甜蜜美好的一部分，其招待所近年轉型為噍吧哖事件紀念園區，台南市文化局...

南市社會局長照服務個別化 量身打造專屬照顧計畫

台南市政府推動長照在地老化服務並營造友善高齡環境，藉由社會局單一窗口，提供多元化的照顧，達到在地老化目標。因中風致肢體偏...

別因清寒放棄夢想 展望會台南發放學子助學金逾1570萬

台灣世界展望會幫助台南弱勢學生，提供助學金1570萬元，共有2094名清寒學子受惠，幫助他們可以突破環境的限制、安心上學...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。