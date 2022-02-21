嘉市脆弱家庭兒少據點還有名額 市府:通報仍存黑數

嘉義市「脆弱家庭兒少社區支持服務計畫」今年由興仁社區發展協會等4個承辦據點，預計服務80名孩童，市府指出，提供課後照顧、餐食等，目前服務75人，尚有量能，且全市開案的脆弱家庭220個，以往若加強宣傳，就會接獲更多通報，仍存在黑數，希望勇於求助。

市府社會處表示，2020年起和在地社區、團體攜手合作共創兒少社區照顧據點，首年5個單位，去年縮為4個，今年東、西區各2個，為興仁社區發展協會、精忠社區發展協會、嘉市公益社教協會、嘉市天父的愛兒少全人關顧協會，每個據點預算120萬，至少服務20名孩子。

社會處指出，提供課後照顧、餐食服務、培力活動、親子共創與出遊等，疫情停止到校上課期間，協助盤點筆電設備，另，天父的愛協會的據點護苗家園，舉辦金錢管理培力課程，孩子們透過累積點數的方式得到零用錢，再帶他們去超市買食材回來烹煮，藉此建立正確金錢觀念、提升生活自理。

據了解，護苗家園1名國小中年級男童患注意力不集中過動症，也來自隔代教養家庭，家裡只有祖母，疫情停止到校上課期間，男童在家學習停擺，便讓他到據點，使祖母專心工作，男童後續不但情緒較穩定，還領到進步獎。

護苗家園中還有1名即將升國一的男童，未來需要騎腳踏車上下學，但對上學路線並不熟悉，社工及志工老師，近來帶著孩子每天反覆練習騎車路線，直到他學會熟悉上學路線為止。

社會處也指出，通常市府若加強宣傳，就接獲更多通報，嘉市目前220案脆弱家庭，光是上周就新受理28案，顯示社會上還是存在黑數，若孩童有需求，可通報轉介到4個據點，會經由社工評估是否開案。