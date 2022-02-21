停閉30年仍留甜蜜印象 台南即日起推出玉井糖廠百年展

台南玉井糖廠已經停工關閉近30年，但仍是許多人記憶中甜蜜美好的一部分，其招待所近年轉型為噍吧哖事件紀念園區，台南市文化局同時進行玉井糖廠的研究與資料蒐集，即日起在紀念園區裡推出「玉井甜蜜生活指南－玉井糖廠百年時光特展」，邀請民眾共同探尋台南山城的繁華年代。

文化局表示，「玉井甜蜜生活指南」的展覽主題設定，源自於許多玉井居民在回憶場糖廠過往時，都帶著「甜得化不開的笑容」，彷彿在其腦海又重遊了一遍美好時光，不禁讓人好奇「玉井糖廠究竟是個什麼樣的存在？」，以此帶領群眾了解層層相扣的地方紋理，體認糖廠與自然、聚落乃至個人之間密不可分的關係，然後找到屬於自己的答案。

文化局表示，本次展覽共分「永遠甜心」、「甘味人生」、「回憶如飴」等3大分區，分別代表著對玉井糖廠的情感延伸、脈絡理解及往事匯聚，除地理因素、時間切塊等資訊，也復刻出雜貨店意象，集結各種酸甜苦辣的珍貴記憶，另更打造糖晶藝術場景，以人們心頭充滿甜意的概念，將無數顆糖方體佈滿整個建築廊道，使觀展者彷彿被這些跨越百年的羈絆包圍。

文化局表示，玉井糖廠招待所一帶在停閉閒置20年後轉型成為「噍吧哖事件紀念園區」，原房舍改為展館，藉以紀念當地重大歷史事件，也賦予這塊土地新的使命。為爬梳糖廠文史，2018年園區曾辦理工作坊，邀集退休員工及其眷屬等對象，先行拼湊起零碎的糖廠印象，2019至2020年間再由高師大台研所團隊進行深度研究，完整描述了糖廠的前世今生。